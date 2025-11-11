محافظ قنا: هناك حماس لدى المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب بكثافة

أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أن الحماس الموجود لدى المواطنين، جعلهم يقبلون على اللجان الإنتخابية لإنتخابات مجلس النواب، بشكل متزايد، مشيرا إلى أن جميع اللجان في المحافظة يوجد إقبال كبير عليها.

وقال خالد عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نواب الوطن"، عبر فضائية “المحور”، أنه متوقع أن يكون هناك مد في مواعيد الإنتخابات قبل الإغلاق، وذلك لإنتهاء جميع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وتابع محافظ قنا، انه نقوم بعمل تغطية من الإدارة المحلية بالمحافة لنقل ما يحدث في اللجان الإنتخابية.

وأشار إلى أن هناك إنتظام للعملية الإنتخابية فى اللجان، ولا يوجد أى مشاكل، معقبا: “كل السادة الناخبين يؤدوا العملية الإنتخابية بسهولة ويسر”.