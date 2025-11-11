قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: يوجد مستهدِفون لمصر مروجون لأكاذيب بشأن انتخابات مجلس النواب
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القـ.ـتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
توك شو

محافظ قنا: هناك حماس لدى المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب بكثافة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمود محسن

أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أن الحماس الموجود لدى المواطنين، جعلهم يقبلون على اللجان الإنتخابية لإنتخابات مجلس النواب، بشكل متزايد، مشيرا إلى أن جميع اللجان في المحافظة يوجد إقبال كبير عليها.

وقال خالد عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نواب الوطن"، عبر فضائية “المحور”، أنه متوقع أن يكون هناك مد في مواعيد الإنتخابات قبل الإغلاق، وذلك لإنتهاء جميع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وتابع محافظ قنا، انه نقوم بعمل تغطية من الإدارة المحلية بالمحافة لنقل ما يحدث في اللجان الإنتخابية. 

وأشار إلى أن هناك إنتظام للعملية الإنتخابية فى اللجان، ولا يوجد أى مشاكل، معقبا: “كل السادة الناخبين يؤدوا العملية الإنتخابية بسهولة ويسر”.

خالد عبد الحليم محافظ قنا مجلس النواب الناخبين الإدارة المحلية

