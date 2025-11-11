برلمانى: مشاركة المصريين في الانتخابات تاريخية وفاقت كل التوقعات

وصف النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ مشاركة المصريين فى انتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الأولى أمس واليوم بالتاريخية وفاقت كل التوقعات موجهاً تحية قلبية لكل مصري غيور على وطنه وشارك بهذه الصورة المشرفة فى أداء هذا الواجب الوطني.



وأعرب " أبو حرب " فى بيان له أصدره اليوم عن سعادته الغامرة بخروج المواطنين بهذه الصورة المبهرة ووقوفهم فى طوابير أمام صناديق الانتخابات مع بدء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب مؤكداً أن المشاركة ليست فقط حقًا دستوريًا، بل مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة.



وأوضح النائب فايز أبو حرب أن هذه المشاركة الكبيرة من المصريين فى الانتخابات البرلمانية تعد دليلاً قاطعاً على ادراك ووعى المصريين بأن البرلمان القادم سيكون أحد ركائز الدولة الحديثة، وأن قوة تمثيله تُستمد من وعي الناخبين موجهاً كل التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها الناجحة فى ادارة هذه الانتخابات بكل كفاءة واحترافية.