قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للزوج الحلف بالطلاق على أي سبب؟.. أمين الإفتاء يجيب

الحلف بالطلاق
الحلف بالطلاق
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أن يحلف الزوج بالطلاق على أسباب معينة، مؤكدًا أن الحلف بالطلاق على أدنى الأسباب أو أعظمها أمر مرفوض شرعًا، وأن الإسلام يحرص على حفظ الأسرة وتجنب النزاعات التي قد تؤثر على الأبناء نفسيًا واجتماعيًا.

أمين الإفتاء: المشاكل الأسرية تنتج عن عدم الصبر والتحمل بين الزوجين

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن الخلافات الزوجية يجب أن تُحل بهدوء وخصوصية بعيدًا عن أولاد الأسرة، لأن رفع الصوت أو الإهانة أو الحلف بالطلاق أمام الأبناء يترك آثارًا نفسية سلبية عليهم، خصوصًا الفتيات، فقد يشاهدن الخلاف ويترسخ في ذهنهن خوف أو كره لفكرة الزواج لاحقًا.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الكثير من المشاكل الأسرية تنتج عن عدم الصبر والتحمل بين الزوجين، مؤكدًا على قول النبي ﷺ: "إن كره منها خلقًا رضي منها آخر". 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحلف بالطلاق لمجرد الخلافات اليومية أو كوسيلة للضغط على الزوجة يؤدي إلى اضطرابات أسرية كبيرة، وقد تملأ المحاكم بسبب ذلك، مشددًا على أن الصالحون لا يستخدمون الطلاق كوسيلة للتهديد أو فرض السيطرة، بل ينبغي التعامل بالحكمة واللين والابتعاد عن ما يضر بالأسرة والأبناء.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الطلاق يجب أن يكون آخر حل بعد استنفاد كل وسائل الصبر والمسامحة والتفاهم، وأن أي استخدام للطلاق كتهديد أو حلف يعتبر مخالفًا للشريعة ويضر بالأسرة أكثر مما ينفع.

الطلاق الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق دون سبب الشيخ عويضة عثمان عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

حريق

4 سيارات إطفاء لإخماد حريق في حديقة المتحف الزراعي بالدقي

التسول

حبس شخص لاتهامه باستغلال نجله في التسول بالإسماعيلية

المتهمين

قائد سيارة نقل يصطدم بملاكي ويتعدى على صاحبها بالقاهرة

بالصور

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص

طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:
طريقة عمل طاجن الجمبري بالوايت صوص:

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد