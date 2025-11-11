إعلامي يتهم مصر بالهجوم على سوريا.. نشأت الديهي: مصر لم تكن أبدًا ضد الدولة السورية في أي وقت



هاجم الإعلامي نشأت الديهي، أحد الإعلاميين الكبار الذي يعمل في محطة غير مصرية وقال إن الإعلام المصري يهاجم سوريا، قائلًا "أنت يا أيها الإعلامي يبدو أن لك أجندة خارجية".



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "الإعلام المصري لا يهاجم سوريا، أنا نفسي خايف على سوريا لأني بحب الشعب السوري وكنت أبكي على سوريا وحالها من إدارة الأسد ولم ادعمها قط".



وأضاف "وأقول لا تنسوا سوريا اللي كنا جمهورية واحدة سوريا كانت هي الجيش الأول وإحنا الجيش الثاني والثالث، وبالأمس كان اجتماع الشرع مع ترامب للوصول إلى اتفاق برفع العقوبات على سوريا، ومصر لم تكن أبدًا ضد الشعب أو الدولة السورية في أي وقت وإن كان لنا بعض التحفظات على نظامها الحالي ولكن نتمنى الخير لها ولأي دولة عربية".