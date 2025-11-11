مي عز الدين كالأميرات بإطلالة جذابة في كتب كتابها

أعلنت الفنانة مي عز الدين خبر كتب كتابها رسميًا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، في مفاجأة أسعدت جمهورها ومحبيها الذين انهالت منهم التهاني والتبريكات.

ونشرت مي منشورًا مقتضبًا عبّرت فيه عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة:

«الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا بالخير».

وظهرت مي في الصور وهي ترتدي فستانًا باللون الذهبي، واعتمدت إطلالة ناعمة بمكياج خفيف وشعر منسدل، لتبدو كالأميرة في ليلة مميزة وصفها جمهورها بأنها «أجمل عروس».

وقد تفاعل معها عدد كبير من الفنانين وزملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على تهنئتها، متمنين لها حياة مليئة بالحب والسعادة والاستقرار.

ويُعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه من الفنانة مي عز الدين بخصوص حياتها الشخصية، بعد سنوات من تركيزها على أعمالها الفنية وابتعادها عن الأضواء في أمور الزواج والارتباط.



https://www.instagram.com/p/DQ7dz_jDgMe/?igsh=MTdheGx5OG4weGVmOA==