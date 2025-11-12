قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تدخّل حسام حسن لاستبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
نزلت 50 جنيها.. مفاجأة في سعر كرتونة البيض الآن بالأسواق

البيض
البيض
شيماء مجدي

انخفضت أسعار البيض اليوم بالأسواق بشكل ملحوظ وسط هبوط تدريجى بدأ منذ أسبوعين تقريبا وذلك نتيجة لدخول إنتاج الدورات الجديدة إلي السوق .

انخفاض أسعار البيض 

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن سعر كرتونة البيض تراجع حوالى 50 جنيهًا فبعد أن كان سعرها 160 و 165 جنيهًا وصلت حاليا ل 110 جنيهًا بالمزرعة ، وعلى الرغم من أنه من مصلحة المستهلك إلا أنه يعود بالخسارة على المربيين .

وأشار "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن البيض لم يشهد وحده الانخفاض ، حيث هبطت أيضًا أسعار الدواجن بالأسواق ومازالت تواصل الهبوط حتى وصل السعر بالمزرعة حوالى 60 جنيهًا.

أسباب انخفاض أسعار البيض 

وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار البيض خلال الآونة الأخيرة،  قائلا :" انتاج الدورات الجديدة الذى ظهر  مؤخرا أدى إلي زيادة المعروض أمام المواطنين وبالتالى انخفضت أسعاره" .

كماتوقع"الزيني"انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا،  حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق.

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

مطالب هامة


وطالب "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على تلك الصناعة والتى استطاعنا فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها ، كما يتم تصديرهم إلي الخارج .

 
وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

أسعار البيض بالأسواق

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 120 جملة لتصل للمستهلك بسعر135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.


كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.


كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
وتدفع وزارة الزراعة بسيارات لبيع البيض بيض المائدة بسعر 120 جنيهاً

