وليد صلاح عبداللطيف: فترة جون إدوارد مع الزمالك غير ناجحة على الإطلاق حتى الآن

رأى وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، غير ناجحة حتى الآن.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أُضا، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «فترة جون إدوارد غير ناجحة على الإطلاق حتى الآن، بالنظر إلى نتائج الفريق والصفقات التي أبرمها».

وتساءل عبداللطيف قائلًا: «هل الصفقات التي تم إبرامها ترقى إلى مستوى اللعب في نادي الزمالك؟».

وأشار عبداللطيف إلى أنه كان مؤيدًا لتجربة تعيين مدير رياضي للنادي، لأن هذه الفكرة غير مطبَّقة في مصر بالشكل الأمثل.

وأضاف أن هناك حالة إخفاق عامة داخل نادي الزمالك على مستوى الفرق، موضحًا أن ألعاب الصالات لا تقدم المردود المنتظر خلال الفترة الماضية.