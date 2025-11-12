قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ننشر حيثيات الحكم على توفيق عكاشة بالحبس بسبب 225 ألف جنيه

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
مصطفي رجب

أودعت محكمة الأسرة بمدينة نصر حيثيات حكمها بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة 30 يومًا، لامتناعه عن سداد نفقات متجمدة مستحقة لطليقته، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه، رغم ثبوت قدرته المالية.

وقالت المحكمة إن طليقته أقامت دعوى ضده طالبت فيها بإلزامه بأداء ما تجمّد من نفقات الصغير، والتي بلغت 132 ألف جنيه بموجب الحكم رقم 438 لسنة 2024 أسرة أول مدينة نصر.

كما تبيّن امتناع المدعى عليه عن سداد:

23 ألف جنيه متجمد أجر خادم طبقًا للحكم رقم 2503 لسنة 2018،

84 ألف جنيه متجمد نفقة مسكن (الحكم رقم 436 لسنة 2024)،

12 ألف جنيه بدل فرش وغطاء (الحكم رقم 3386 لسنة 2024)،

وجميعها صادرة من محكمة أسرة أول مدينة نصر.

وأكدت المحكمة أن التحريات أثبتت قدرة عكاشة على السداد، ورغم إنذاره قانونيًا بأداء النفقات المتجمدة، امتنع دون مبرر، وهو ما اعتبرته المحكمة مماطلة وإضرارًا بالمستحقة. وأضافت أن الامتناع يُعد مخالفة تستوجب العقاب، مستندة إلى المادة القانونية التي تجيز حبس المدين الممتنع عن سداد النفقة لمدة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يمتثل للأداء أو يثبت عجزه.

وجاء حبس توفيق عكاشة في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، المرفوعة من طليقته رضا السيد، والتي طالبت بإلزامه بأداء مبلغ 225 ألف جنيه قيمة نفقة للصغير.

وقد تبين للمحكمة ثراء المدعي وقدرته على الدفع، وأمرته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فحكمت المحكمة بحبسه لمدة 30 يومًا لامتناعه عن السداد.

وكانت المدعية قد قدمت للمحكمة ما يدل على ثراء المدعي من امتلاك مزارع خيول وسيارات فارهة وكمبوند الإعلاميين، بعد أن أقام الأخير دعوى لتخفيض النفقة بادعاء فقره وعدم قدرته على الإنفاق، إلا أن المحكمة رفضت دعواه وأصدرت الحكم بحبسه.

وفي العام الماضي، سدد محامي وكيلاً عن الإعلامي توفيق عكاشة مبلغ 45 ألف جنيه لوقف تنفيذ حكم حبسه 30 يومًا، في حالة عدم أداء مبلغ 45 ألف جنيه متجمد نفقات لصالح طليقته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن توجه الإعلامية رضا الكردي طليقة توفيق عكاشة إلى قسم شرطة أكتوبر أول، تطلب تنفيذ حكم نفقة رقم 2131 لسنة 2024 الصادر عن محكمة مدينة نصر أول الجزئية لشؤون الأسرة، ويتضمن الحكم حبس الإعلامي توفيق عكاشة 30 يومًا في حالة الامتناع عن سداد مبلغ 45 ألف جنيه متجمد نفقة لصالح طليقته رضا الكردي.

وتتعلق النفقات بـ"فرش وغطاء وأجر خادم" لابنهما من ذوي الهمم، وتوجه محامي وكيلاً عن عكاشة وسدد المبلغ بدلًا من الحبس.

محكمة الأسرة بمدينة نصر حيثيات الإعلامي توفيق عكاشة توفيق عكاشة

