نظر مُحاكمة مدرس بتهمة هتـ.ـك عرض طالبة النزهة .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة مدرس لاتهامه بهتـ.ـك عرض طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة بدائرة قسم شرطة النزهة.



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم البالغ من العمر 59 سنة معلم لغة إنجليزية، خطف المجني عليها بأسلوب التحايل وذلك حال كونه معلما لها وله سلطة عليها، بأن طلب منها مرافقته لكتابة شيء له، فاصطحبها وتحايل عليها مستغلا صغر سنها، حتى أوصلها لمكان بعيد عن الأعين، وهو عبارة عن فصل بالدور الثالث بالمدرسة محل الواقعة.



كما أن المتهم ما إن انفرد بالطفلة حتى هتك عرضها بالقوة، واستطالت يده مواضع عفتها، مستغلا صغر سنها وكونه معلما لها ومن متولين ملاحظتها ورعايتها وله سلطة عليها.

تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرض ابنتها للتحرش على يد مدرس لها داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة النزهة، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.