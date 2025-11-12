قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تدخّل حسام حسن لاستبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
حوادث

نظر مُحاكمة مدرس بتهمة هتـ.ـك عرض طالبة النزهة .. اليوم

مصطفي رجب

تنظر محكمة جنايات القاهرة،  جلسة محاكمة مدرس لاتهامه بهتـ.ـك عرض طالبة أثناء تواجدها بالمدرسة بدائرة قسم شرطة النزهة.


وجاء في أمر الإحالة،  أن المتهم البالغ من العمر 59 سنة معلم لغة إنجليزية، خطف المجني عليها بأسلوب التحايل وذلك حال كونه معلما لها وله سلطة عليها، بأن طلب منها مرافقته لكتابة شيء له، فاصطحبها وتحايل عليها مستغلا صغر سنها، حتى أوصلها لمكان بعيد عن الأعين، وهو عبارة عن فصل بالدور الثالث بالمدرسة محل الواقعة.


 كما أن المتهم ما إن انفرد بالطفلة حتى هتك عرضها بالقوة، واستطالت يده مواضع عفتها، مستغلا صغر سنها وكونه معلما لها ومن متولين ملاحظتها ورعايتها وله سلطة عليها.

تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرض ابنتها للتحرش على يد مدرس لها داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة النزهة، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة مدرس هتك عرض طالبة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
فوائد الطماطم الصحية
رينو
طريقة تخليل اللفت في المنزل
