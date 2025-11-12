قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-11-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-11-2025.

أسعار الخضروات..

الطماطم من 3.5 إلى 7.5 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 14 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 11.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 5 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 7 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 7 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 8 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 15 إلى 27 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 3 إلى 6 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 10 جنيهًا للكيلو

البامية من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

يوسفي 8 إلي 16 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 8 إلى 20 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 32 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

