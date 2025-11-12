أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 12-11-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 12-11-2025:
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 58 إلى 62 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 50 إلى 56 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو
أسعار الجمبري اليوم:
الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1100 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 880 إلى 920 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 700 إلى 850 للكيلو
البوري: من 180 إلى 200 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 80 إلي 140 جنيه للكيلو