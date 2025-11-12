قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية
التعليم العالي: نستهدف 5.6 مليون طالب في الجامعات المصرية بحلول 2030
موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات
وليد صلاح عبد اللطيف: تجربة جون إدوارد غير ناجحة
محلل سياسي: نتنياهو يحول نفوذه إلى درع قانوني يجمد محاكماته
13 فتاة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم
شركة صينية كبرى تستثمر في القطن المصري.. إنشاء خطوط إنتاج لمفروشات 100% قطن مصري
لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن احتمالية عودة ميسي
الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ96 مليون جنيه بالإسماعيلية
الاتحاد الأوروبي يطلق استخباراته لمواجهة مسيرات روسيا
اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 12-11-2025

اسماك ومأكولات بحرية
اسماك ومأكولات بحرية
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء  12-11-2025:


سعر الأسماك اليوم:


البلطي: من 58 إلى 62 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 50 إلى 56 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

أسعار الجمبري اليوم:

الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1100 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 880 إلى 920 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 700 إلى 850 للكيلو

البوري: من 180 إلى 200 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 80 إلي 140 جنيه للكيلو

