محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد شارعي مصر وسعد زغلول ومنطقة المحطة الجديدة بحي أول

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية،  ميدانيًّا، شارعي مصر و سعد زغلول، و عدد من شوارع منطقة المحطة الجديدة بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وخلال جولته، تابع نائب محافظ الإسماعيلية مستوى النظافة العامة، التعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، وكذلك مستوى الإنارة العامة.

ووجَّه "عصام" ، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، ، وتطبيق غرامات على المخالفين، مع التأكيد على حق المواطنين في رصيف آمن، بالإضافة إلى الحزم مع معوقي السيولة المرورية بكافة الشوارع سواء باستخدام حواجز صناعية أمام محالهم أو باستغلال الرصيف في عرض بضائعهم وكذلك مرتادي المنطقة الذين يقومون بالركن المخالف.

رافق نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، رئيس شرطة المرافق، و رئيس حي اول مدينة الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

