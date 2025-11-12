قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أخبار العالم

تراجع أسعار الذهب في آسيا مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة

أ ش أ

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم /الأربعاء/، متراجعةً من موجة تعافٍ استمرت يومين، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق بدعم من التفاؤل حيال اقتراب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.


كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية من تراجع التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة الأمريكية، في ظل استقرار مؤشر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، ما حدّ من جاذبية الذهب كأصل بديل.


وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4,108.36 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4,114.30 دولار للأوقية؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


ويتابع المستثمرون كذلك مداولات المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، رغم أن صدور أي حكم بهذا الشأن لا يبدو وشيكًا.


أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.2% إلى 1,583.90 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 51.10 دولار للأوقية، بعد مكاسب قوية حققتها في الجلسات السابقة.
 

التعاملات الآسيوية إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة المعدن الأصفر

