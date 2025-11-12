تراجع أسعار الذهب في آسيا مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم /الأربعاء/، متراجعةً من موجة تعافٍ استمرت يومين، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق بدعم من التفاؤل حيال اقتراب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.



كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية من تراجع التوقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة الأمريكية، في ظل استقرار مؤشر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، ما حدّ من جاذبية الذهب كأصل بديل.



وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4,108.36 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4,114.30 دولار للأوقية؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



ويتابع المستثمرون كذلك مداولات المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، رغم أن صدور أي حكم بهذا الشأن لا يبدو وشيكًا.



أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.2% إلى 1,583.90 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 51.10 دولار للأوقية، بعد مكاسب قوية حققتها في الجلسات السابقة.

