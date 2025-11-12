"بتكوين" يواصل خسائره رغم تحسّن شهية المخاطرة بعد فتح ملف الحكومة الأمريكية

تراجعت أسعار العملة المشفرة الأكبر عالميًا "بتكوين" في تداولات، اليوم الأربعاء، مواصلة موجة الخسائر الأخيرة رغم تحسّن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر مع اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



وانخفضت أكبر عملة مشفّرة في العالم بنسبة 1.8% لتسجّل نحو 103,344 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق مستوى 102,737 دولار.



وذكر موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية أن بتكوين ظلت تكافح لاستعادة الزخم بعد الخسائر العميقة التي مُنيت بها في أوائل نوفمبر، حين هبطت مؤقتاً إلى ما دون مستوى 100 ألف دولار، كما أن تحسّن معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية لم يمتد إلى أسواق العملات المشفّرة، حيث فضّل المستثمرون التوجّه إلى الأسهم.



وشهدت العملات البديلة تراجعًا جماعيًا حيث انخفضت أسعار العملات المشفّرة الأخرى بالتوازي مع هبوط بتكوين، إذ تراجعت إيثريوم بنسبة 2.8% إلى 3,448.93 دولار، وريبل (XRP)بنسبة 3.1% إلى 2.3986 دولار؛ كما هبطت بينانس كوين (BNB) بـ 2.5%، وكاردانو بـ 3.7%، وسولانا بـ 5.9%، أما بين العملات الخاسرة، فقد تراجع دوجكوين بـ 3.4%، بينما فقد رمز $TRUMP نحو 8.8%.



واقتربت الحكومة الأمريكية من إنهاء أطول إغلاق في تاريخها هذا الأسبوع، بعدما أقرّ مجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يتيح تمويلاً مؤقتاً للحكومة حتى 30 يناير.



ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية على المشروع اليوم، على أن يُحال بعد ذلك إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.



وساهم التفاؤل بقرب إنهاء الإغلاق، في دعم الأسواق المعتمدة على شهية المخاطرة، خصوصاً الأسهم، في حين بقيت العملات المشفّرة متأثرة بمخاوف تتعلق بسلامة أموال الشركات المحتفظة ببتكوين في ميزانياتها.

