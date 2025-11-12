"بتكوين" يواصل خسائره رغم تحسّن شهية المخاطرة بعد فتح ملف الحكومة الأمريكية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أخبار العالم

أ ش أ

تراجعت أسعار العملة المشفرة الأكبر عالميًا "بتكوين" في تداولات، اليوم الأربعاء، مواصلة موجة الخسائر الأخيرة رغم تحسّن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر مع اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.


وانخفضت أكبر عملة مشفّرة في العالم بنسبة 1.8% لتسجّل نحو 103,344 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق مستوى 102,737 دولار.


وذكر موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية أن بتكوين ظلت تكافح لاستعادة الزخم بعد الخسائر العميقة التي مُنيت بها في أوائل نوفمبر، حين هبطت مؤقتاً إلى ما دون مستوى 100 ألف دولار، كما أن تحسّن معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية لم يمتد إلى أسواق العملات المشفّرة، حيث فضّل المستثمرون التوجّه إلى الأسهم.


وشهدت العملات البديلة تراجعًا جماعيًا حيث انخفضت أسعار العملات المشفّرة الأخرى بالتوازي مع هبوط بتكوين، إذ تراجعت إيثريوم بنسبة 2.8% إلى 3,448.93 دولار، وريبل (XRP)بنسبة 3.1% إلى 2.3986 دولار؛ كما هبطت بينانس كوين (BNB) بـ 2.5%، وكاردانو بـ 3.7%، وسولانا بـ 5.9%، أما بين العملات الخاسرة، فقد تراجع دوجكوين بـ 3.4%، بينما فقد رمز $TRUMP نحو 8.8%.


واقتربت الحكومة الأمريكية من إنهاء أطول إغلاق في تاريخها هذا الأسبوع، بعدما أقرّ مجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يتيح تمويلاً مؤقتاً للحكومة حتى 30 يناير.


ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية على المشروع اليوم، على أن يُحال بعد ذلك إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.


وساهم التفاؤل بقرب إنهاء الإغلاق، في دعم الأسواق المعتمدة على شهية المخاطرة، خصوصاً الأسهم، في حين بقيت العملات المشفّرة متأثرة بمخاوف تتعلق بسلامة أموال الشركات المحتفظة ببتكوين في ميزانياتها.
 

تراجعت أسعار العملة المشفرة الأكبر عالميًا بتكوين مواصلة موجة الخسائر الأخيرة تحسّن شهية المستثمرين الأصول عالية المخاطر أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

بالصور

سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

