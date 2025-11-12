طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة

أ ش أ

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم /الأربعاء/ بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت 3 غارات شمال شرق بلدة بيت لاهيا (شمال قطاع غزة) داخل مناطق الخط الأصفر.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال استهدف حى التفاح والزيتون والشجاعية في شرق مدينة غزة بقصف مدفعي خلال الساعات الماضية"، كما تعرض مخيم البريج ومنطقة دير البلح في المنطقة الوسطى لإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت في وقت سابق، استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.