وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
من الموبايل بدون الذهاب للفرع.. كيفية تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات وخطوات التفعيل
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
رئيس وزراء العراق: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 55%
بارد وحار.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أخبار العالم

طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة

طائرات الاحتلال تشن 3 غارات شمال شرق بيت لاهيا داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
طائرات الاحتلال تشن 3 غارات شمال شرق بيت لاهيا داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
أ ش أ

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم /الأربعاء/ بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت 3 غارات شمال شرق بلدة بيت لاهيا (شمال قطاع غزة) داخل مناطق الخط الأصفر.


وأشارت إلى أن جيش الاحتلال استهدف حى التفاح والزيتون والشجاعية في شرق مدينة غزة بقصف مدفعي خلال الساعات الماضية"، كما تعرض مخيم البريج ومنطقة دير البلح في المنطقة الوسطى لإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت في وقت سابق، استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

