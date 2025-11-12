مصطفى الحوشي: تطوير الشخصية وزيادة الوعي على رأس أولويات الأكاديمية العسكرية

أكد العقيد دكتور مصطفى الحوشي، بالأكاديمية العسكرية، أن دور الأكاديمية العسكرية لا يقتصر على التدريب العسكري فقط، بل يمتد إلى بناء شخصية الإنسان وتنمية وعيه، مع التركيز على الاستثمار في العقل كأهم عناصر التنمية البشرية.

وقال الحوشي إن الأكاديمية تعتمد معايير واضحة لمدة 6 أشهر لتدريب الطلاب على إدارة الوقت، والانضباط الذاتي، وتطوير الذات دون مقارنات مع الآخرين.

التركيز على التعلم الذاتي ومهارات التفكير

وأوضح أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الطلاب هو غياب ثقافة التعلم الذاتي، وهو ما تعمل الأكاديمية على تطويره من خلال برامج التحول الرقمي والدورات التقنية، وتنظيم أنشطة ثابتة لتعزيز المعرفة وتنمية العقل، تشمل ممارسة الرياضة، الاهتمام بالنوم والتغذية، وتنقية وقت المعلومات المضللة.

تنمية مهارات الحوار ومواجهة معوقات التنمية البشرية

وأكد الحوشي أن الأكاديمية تركز على تنمية ثقافة الحوار بين الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية لمشروعات التنمية الشاملة، بهدف ربط التعلم بالممارسة الواقعية.

كما تعمل الأكاديمية على مواجهة معوقات التنمية البشرية من خلال تشجيع الطلاب على التفكير العميق وتطوير الأداء الشخصي، والتغلب على الخوف من البداية، وتجنب المقارنة بالآخرين.

الإنسان الواعي صانع التغيير

وأضاف الحوشي أن الأكاديمية العسكرية مجرد فكرة لبناء الإنسان الواعي القادر على التغيير، حيث يشكل التدريب المستمر في تطوير المهارات العقلية، الفكرية، والبدنية أساسًا لإعداد جيل جديد يمتلك القدرة على الابتكار والمساهمة الفعالة في التنمية الشاملة.