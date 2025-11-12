قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
توك شو

مصطفى الحوشي: تطوير الشخصية وزيادة الوعي على رأس أولويات الأكاديمية العسكرية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد  العقيد دكتور مصطفى الحوشي، بالأكاديمية العسكرية، أن دور الأكاديمية العسكرية لا يقتصر على التدريب العسكري فقط، بل يمتد إلى بناء شخصية الإنسان وتنمية وعيه، مع التركيز على الاستثمار في العقل كأهم عناصر التنمية البشرية. 

وقال الحوشي إن الأكاديمية تعتمد معايير واضحة لمدة 6 أشهر لتدريب الطلاب على إدارة الوقت، والانضباط الذاتي، وتطوير الذات دون مقارنات مع الآخرين.

التركيز على التعلم الذاتي ومهارات التفكير

وأوضح أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الطلاب هو غياب ثقافة التعلم الذاتي، وهو ما تعمل الأكاديمية على تطويره من خلال برامج التحول الرقمي والدورات التقنية، وتنظيم أنشطة ثابتة لتعزيز المعرفة وتنمية العقل، تشمل ممارسة الرياضة، الاهتمام بالنوم والتغذية، وتنقية وقت المعلومات المضللة.

تنمية مهارات الحوار ومواجهة معوقات التنمية البشرية

وأكد الحوشي أن الأكاديمية تركز على تنمية ثقافة الحوار بين الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية لمشروعات التنمية الشاملة، بهدف ربط التعلم بالممارسة الواقعية.

 كما تعمل الأكاديمية على مواجهة معوقات التنمية البشرية من خلال تشجيع الطلاب على التفكير العميق وتطوير الأداء الشخصي، والتغلب على الخوف من البداية، وتجنب المقارنة بالآخرين.

الإنسان الواعي صانع التغيير

وأضاف الحوشي أن الأكاديمية العسكرية مجرد فكرة لبناء الإنسان الواعي القادر على التغيير، حيث يشكل التدريب المستمر في تطوير المهارات العقلية، الفكرية، والبدنية أساسًا لإعداد جيل جديد يمتلك القدرة على الابتكار والمساهمة الفعالة في التنمية الشاملة.

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

