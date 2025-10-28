دمياط تشارك بمعرض الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

شاركت محافظة دمياط متمثلة فى الادارة العامة للشئون الاقتصادية والاستثمار فى معرض الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيچية بالعاصمة الادارية المقام ضمن فاعليات احتفالية "يوم مصر" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبمشاركة عدد من الوزارات والهيئات و وعدد من الدول الشقيقة والصديقة .

حيث قدمت رحاب موافى مدير الإدارة العامة و العاملين بها عرضاً يهدف إلى الترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالمحافظة( الحلويات ، الاثاث والاخشاب الهاند ميد ، الجبن الدمياطى ، بناء السفن واليخوت ) وذلك فى حضور الدارسين العسكريين وأسرهم من مختلف الدول وممثلى الوزارات ، وقد لاقى معرض محافظة دمياط إقبال متميز هذا العام .