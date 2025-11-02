قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
في افتتاح المتحف المصري الكبير.. مينا نادي يترجم الروح القبطية إلى موسيقى تنطق بالسلام
لبنان: الجامعة العربية مطالبة بأن تتحول لأداة استراتيجية في الأمن والتنمية
لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة سبعينية
هبوط أرضي بسبب انـ ـفجار خط مياه رئيسي في الغربية
منسقة أممية : وقفنا إلى جانب مصر على مدى عقود دعماً للتنمية
حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته لولو
تباين سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات الأحد
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول لوجستي في حزب الله بجنوب لبنان
أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات الأكاديمية، والذى يأتي في إطار دعم الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الأكاديمية لدارسيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم للأكاديمية؛ لمواكبة أحدث طرق التأهيل والتدريب المتطورة. 

وأشار إلى أهمية تنظيم فعاليات اليوم الوطنى لتعزيز قيم الأخوة والترابط مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن مصر هي قلب العروبة ومركز الثقل في محيطها الإقليمي؛ لسعيها الدائم في تحقيق السلام العادل والمستدام.

وأعقب الكلمة، عرضا لعدد من الأفلام الوثائقية التي أبرزت الهوية المصرية والقيم الوطنية الأصيلة، كما تم استعراض أبرز البطولات والتضحيات التي حققتها القوات المسلحة على مر العصور في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وتلى ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية، عكست دور الفن في التعبير عن القضايا المعاصرة.

وعلى هامش الفعاليات، أقيم معرضاً للموروثات الثقافية والشعبية لدول الدارسين الوافدين.

كما أقيم معرضاً للكتب والمطبوعات بمشاركة عدد من الصروح العلمية والفكرية والمؤسسات والهيئات الثقافية.

وفي سياق متصل، وقع اللواء أح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بروتوكول تعاون  لكلا الجانبين في شتى المجالات المهنية والأكاديمية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في العديد من الموضوعات؛ وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسساتها من أجل تحقيق الريادة بمختلف المجالات.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الهيئة الوطنية للإعلام.

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية الهيئة الوطنية للإعلام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القوات المسلحة

