الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات الأكاديمية، والذى يأتي في إطار دعم الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الأكاديمية لدارسيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم للأكاديمية؛ لمواكبة أحدث طرق التأهيل والتدريب المتطورة.

وأشار إلى أهمية تنظيم فعاليات اليوم الوطنى لتعزيز قيم الأخوة والترابط مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن مصر هي قلب العروبة ومركز الثقل في محيطها الإقليمي؛ لسعيها الدائم في تحقيق السلام العادل والمستدام.

وأعقب الكلمة، عرضا لعدد من الأفلام الوثائقية التي أبرزت الهوية المصرية والقيم الوطنية الأصيلة، كما تم استعراض أبرز البطولات والتضحيات التي حققتها القوات المسلحة على مر العصور في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وتلى ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية، عكست دور الفن في التعبير عن القضايا المعاصرة.

وعلى هامش الفعاليات، أقيم معرضاً للموروثات الثقافية والشعبية لدول الدارسين الوافدين.

كما أقيم معرضاً للكتب والمطبوعات بمشاركة عدد من الصروح العلمية والفكرية والمؤسسات والهيئات الثقافية.

وفي سياق متصل، وقع اللواء أح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بروتوكول تعاون لكلا الجانبين في شتى المجالات المهنية والأكاديمية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في العديد من الموضوعات؛ وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسساتها من أجل تحقيق الريادة بمختلف المجالات.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الهيئة الوطنية للإعلام.