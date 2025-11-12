يعتبر القرنبيط من الخضروات الغنية بالفيتامينات والألياف، ويمكن تحويله إلى وجبة رئيسية شهية ومغذية بطريقة مبتكرة مثل كفتة القرنبيط.

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

هذه الوصفة تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، وتناسب الأشخاص الباحثين عن وجبات صحية خفيفة أو نباتية، كما يمكن تقديمها كوجبة جانبية بجانب الأرز أو السلطة.

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل كفتة القرنبيط .

المكونات لطريقة عمل كفتة القرنبيط

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

1 قرنبيط متوسط الحجم، مقطع إلى زهرات صغيرة

1/2 كوب شوفان مطحون أو فتات خبز لربط المكونات

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعماً

2 فص ثوم مهروس

1 بيضة اختياري لإعطاء تماسك أفضل

1/2 كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت زيتون أو زيت نباتي للقلي أو للخبز

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

اسلقي القرنبيط في ماء مغلي لمدة 5 دقائق حتى يصبح طريًا قليلاً، ثم صفيه واتركيه ليبرد قليلًا.

اطحني القرنبيط المسلوق باستخدام شوكة أو محضر طعام حتى يصبح ناعماً.

في وعاء كبير، اخلطي القرنبيط المهروس مع الشوفان أو فتات الخبز، البصل، الثوم، البيضة، البقدونس، والبهارات جيدًا حتى تتجانس المكونات.

شكلي الخليط على شكل كرات أو أصابع حسب الرغبة.

لتحضيرها بطريقة صحية، يمكنك خبز الكفتة في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة مع تقليبها نصف المدة حتى تتحمر من الجانبين، أو قليها قليلًا في مقلاة بها ملعقة زيت زيتون حتى تصبح ذهبية اللون.

قدمي كفتة القرنبيط ساخنة مع سلطة طازجة أو صلصة الطماطم، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو جانبية.

نصائح إضافية عمل كفتة القرنبيط

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط