بالصور

الكل فرحان بيها.. صور تكشف جمال مي عز الدين وأناقتها

رنا عصمت

تصدر اسمة النجمة مى عز الدين تريند موقع جوجل في مفاجأة غير متوقعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي،  بعد إعلان النجمة مي عز الدين عقد قرانها عليه في حفل بسيط جمع العائلتين فقط بعيدًا عن عدسات الكاميرات والأضواء.


 

وتتميز مي عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مى عز الدين ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور النجمة مي عز الدين التى تكشف عن جمالها و رقتها.

