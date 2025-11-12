قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

تامر حسني ومي عز الدين
تامر حسني ومي عز الدين
سارة عبد الله

علّق الفنان تامر حسني، على زواج الفنانة مي عز الدين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب تامر حسني عبر الاستوري: “مليون مبروك لأختي وصديقة المشوار النجاح، وأخويا وحبيبي أحمد تيمور ربنا يسعدكم يا رب”. 

وأعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها من شخص خارج الوسط الفني يعمل “معالج غذائي” بشكل مفاجئ عبر إنستجرام. 

ونشرت مي عز الدين صور عقد قرانها على أحمد تيمور عبر انستجرام وعلّقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". 

وانتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور لأحمد تيمور، زوج مي عز الدين، مع الفنانة هيدي كرم، دون أن يعرف البعض طبيعة العلاقة بينهما.

وكانت هيدي كرم تظهر في العديد من اللايفات مع أحمد تيمور، ويتحدثان للمتابعين عن العديد من الأمور، كما ظهرا معا في عدة مناسبات، وكانت لايفاتهما تحقق مشاهدات عالية على التيك توك، وقد ألمح البعض إلى وجود قصة حب بينهما، وهو أمر غير صحيح، حيث كانا صديقين ونجحا معا في اللايفات.

تامر حسني مي عز الدين

