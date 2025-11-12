صحة شمال سيناء: تزويد المستشفيات بأجهزة طبية متطورة في مجال العلاج الطبيعي

قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، إن القطاع الصحي في محافظة شمال سيناء يشهد طفرة غير مسبوقة، ضمن الجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة العلاجية، وتوفير أرقى مستويات الرعاية للمواطنين في المحافظة تمثلت في تزويد مستشفيات المحافظة بأحدث الأجهزة الطبية في مجال العلاج الطبيعي.



وأوضح وكيل الوزارة -في تصريح اليوم /الأربعاء/- أن دعم المستشفيات بالأجهزة الجديدة يأتي لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات متخصصة، وخاصة في أقسام العلاج الطبيعي التي تخدم شريحة واسعة من المرضى، مشيرا إلى أن الدعم شمل مستشفيات العريش العام، والشيخ زويد المركزي، ونخل المركزي.



وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفى العريش، تم تزويدها بمجموعة متكاملة من الأجهزة والوحدات المتطورة، تضمنت جهازين من طراز BTL (بي تي إل): وهي أجهزة متقدمة ومتعددة الاستخدامات، تشمل تقنيات الموجات الصوتية والتيارات العلاجية، ما يتيح علاجًا فعالًا لمختلف الإصابات العضلية المفصلية، وجهاز BTL متكامل (ليزر وموجات صوتية وتيارات علاجية) ليضيف هذا الجهاز تقنية العلاج بالليزر، والتي تُعرف بفعاليتها في تسكين الألم وسرعة التئام الأنسجة.



كما تم لأول مرة وحدة القفص العنكبوتي لتأهيل الأطفال، حيث تعد هذه الوحدة إضافة نوعية مهمة، خاصة لوحدة الأطفال الجديدة، حيث توفر بيئة علاجية متخصصة ومبتكرة لتأهيل الأطفال الذين يعانون من مشاكل حركية وعصبية بالإضافة إلى دعم مستشفى الشيخ زويد المركزي بجهاز BTL متكامل (ليزر وموجات صوتية وتيارات علاجية).



فيما تم دعم مستشفى نخل المركزي بجهاز BTL متكامل ليزر وموجات صوتية وتيارات علاجية، وهو خطوة كبيرة لتوفير خدمة العلاج الطبيعي بمستشفى نخل المركزي لأول مرة؛ لخدمة مرضي العلاج الطبيعي بمدينة نخل والقرى التابعة لها.



وأكد وكيل الوزارة أن تلك الأجهزة ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الحاجة لسفر المرضى إلى محافظات أخرى لتلقي هذا النوع من العلاج المتخصص، معتبرًا أن توفير هذه الأجهزة الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في كافة أنحاء المحافظة.