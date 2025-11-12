قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإنتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤ ،٢٥ نوفمبر الجاري .

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ٨٢.٦% من سكان القاهرة لهم حق التصويت حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخب من إجمالى١٠٤٢٧٠٣٠ مواطن طبقًا لآخر تعداد موزعون علي ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركز انتخابي .


وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتخابات مجلس النواب الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العلاقة بين الكركديه وضغط الدم.. كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد