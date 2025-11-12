محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإنتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤ ،٢٥ نوفمبر الجاري .

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ٨٢.٦% من سكان القاهرة لهم حق التصويت حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخب من إجمالى١٠٤٢٧٠٣٠ مواطن طبقًا لآخر تعداد موزعون علي ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركز انتخابي .



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها ، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين .