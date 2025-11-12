الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية بمطروح

أعلن مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، موافقة وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى علي إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية بمطروح.

وأضاف أن إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية بمطروح يضمن تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بسرعة ودقة، وتيسير الإجراءات وفق أحدث النظم الإدارية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل بالمصالح الجماهيرية.

وأكد مختار جبريل أن إنشاء مكتب توثيق داخل الغرفة التجارية يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتكاملها مع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات للتجار وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز النشاط التجاري داخل المحافظة.

وأشار رئيس تجارية مطروح إلى أن الغرفة التجارية بمطروح تعمل على تطوير منظومة الخدمات وربطها بالقطاعات الحيوية ضمن خطة التحول الرقمي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية في دعم جهود التحديث وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأعرب مختار جبريل عن تقديره لدعم وزير الخارجية في هذا المجال، مؤكدًا أن وجود مكتب التوثيق داخل الغرفة التجارية بمطروح سيوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة داخل محيط الأعمال التجارية، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لخدمة المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية، ويعزز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والغرفة التجارية دعمًا لبيئة الأعمال والاستثمار.