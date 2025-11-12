قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية بمطروح

مسولى الغرفة التجارية بمطروح
مسولى الغرفة التجارية بمطروح
ايمن محمود

أعلن مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، موافقة  وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى علي إنشاء  مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية بمطروح. 
وأضاف أن إنشاء  مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية بمطروح   يضمن تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بسرعة ودقة، وتيسير الإجراءات وفق أحدث النظم الإدارية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل بالمصالح الجماهيرية.
وأكد مختار جبريل  أن إنشاء مكتب توثيق داخل الغرفة التجارية يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتكاملها مع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات للتجار وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز النشاط التجاري داخل المحافظة.

وأشار رئيس تجارية مطروح  إلى أن الغرفة التجارية بمطروح  تعمل على تطوير منظومة الخدمات وربطها بالقطاعات الحيوية ضمن خطة التحول الرقمي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية في دعم جهود التحديث وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأعرب مختار جبريل  عن تقديره لدعم وزير الخارجية في هذا المجال، مؤكدًا أن وجود مكتب التوثيق داخل الغرفة التجارية بمطروح  سيوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة داخل محيط الأعمال التجارية، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لخدمة المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية، ويعزز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والغرفة التجارية دعمًا لبيئة الأعمال والاستثمار.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الغرفة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

الشتاء

كيف يتم تسمية العواصف؟ من أبيجيل إلى برام بين البشر والحيوانات

عناكب

مدينة العناكب.. اكتشاف مدهش لعالم خفي يضم 100 ألف عنكبوت تحت الأرض

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد