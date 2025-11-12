قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات الصرف الصحي بقرى أشمون والشهداء

مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المهندس مختار إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح إحدى الشركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وذلك في إطار مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لتسليم مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، عدد من المختصين. 


حيث ناقش محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات الرفع بقرى مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 7 محطات رفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار ، ووجه المحافظ بسرعة تذليل العقبات والانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة لدخولها الخدمة في أقرب وقت أمام المواطنين لتحسين جودة الخدمات لقاطني الريف المصري.


وخلال اللقاء ، تم استعرض مشروعات الصرف الصحي ومنها محطات الرفع بقرى ( قورص- النعناعية - كفر قورص - كفر أبو رقبة -منيل جويدة - بوهة شطانوف- الحلواصى بأشمون - منشأة السادات بالشهداء) بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه ، وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد بقرى قورص والنعناعية وكفر قورص وكفر أبو رقبة وتم تسليمهم لدار الهندسة ، فضلاً عن الانتهاء من باقي المحطات وجميع شبكات الانحدار لخدمة 8 قرى وجارى التسليم لدار الهندسة وشركة مياه الشرب. 


وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق التام بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير ودار الهندسة وكافة الجهات المختصة لتسريع وتيرة العمل وتلافى الملاحظات لضمان سرعة نهو الأعمال تمهيداً لدخول مشروعات الصرف الصحي الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بما يضمن سرعة نهوها لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بقرى الريف المصري.

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

