محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات الصرف الصحي بقرى أشمون والشهداء

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المهندس مختار إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح إحدى الشركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وذلك في إطار مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لتسليم مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، عدد من المختصين.



حيث ناقش محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات الرفع بقرى مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 7 محطات رفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار ، ووجه المحافظ بسرعة تذليل العقبات والانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة لدخولها الخدمة في أقرب وقت أمام المواطنين لتحسين جودة الخدمات لقاطني الريف المصري.



وخلال اللقاء ، تم استعرض مشروعات الصرف الصحي ومنها محطات الرفع بقرى ( قورص- النعناعية - كفر قورص - كفر أبو رقبة -منيل جويدة - بوهة شطانوف- الحلواصى بأشمون - منشأة السادات بالشهداء) بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه ، وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد بقرى قورص والنعناعية وكفر قورص وكفر أبو رقبة وتم تسليمهم لدار الهندسة ، فضلاً عن الانتهاء من باقي المحطات وجميع شبكات الانحدار لخدمة 8 قرى وجارى التسليم لدار الهندسة وشركة مياه الشرب.



وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق التام بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير ودار الهندسة وكافة الجهات المختصة لتسريع وتيرة العمل وتلافى الملاحظات لضمان سرعة نهو الأعمال تمهيداً لدخول مشروعات الصرف الصحي الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بما يضمن سرعة نهوها لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بقرى الريف المصري.