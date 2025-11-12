قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

محكمة دنماركية تحاكم سويديين بتهمة الإرهاب لرميهما قنبلتين على سفارة إسرائيل

سفارة الاحتلال في كوبنهاجن
سفارة الاحتلال في كوبنهاجن
محمد على

أحالت محكمة دنماركية مراهقين سويديين اثنين للمحاكمة بتهمة الإرهاب لقيامهما بإلقاء قنبلتين يدويتين على السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن العام الماضي.

كما وجهت إلى الرجلين اللذين يبلغان من العمر 18 و21 عامًا تهم الاعتداء المشدد ومحاولة القتل.

قال جاكوب بوخ-جيبسن، محامي الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، للمحكمة: "موكلي ينفي تهمة الإرهاب". وأقرّ المتهم بالذنب في التهمة الأقل خطورة، وهي الاعتداء.

وقال بوخ جيبسن، أن موكله:" يعترف بإلقاء قنبلتين يدويتين... لكنه لم يلقهما على السفارة".

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الشاب تم تجنيده من قبل شبكة إجرامية سويدية تدعى فوكستروت عندما كان في المدرسة الثانوية.

ويواجه المراهق نفسه محاكمة في السويد بتهمة إطلاق النار على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في الأول من أكتوبر 2024.

ودفع المتهم الثاني، الذي كان يرتدي سترة سوداء منتفخة، ببراءته من جميع التهم.

تم الإبلاغ عن وقوع انفجارين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في منطقة هيليروب في كوبنهاجن في منتصف الليل في 2 أكتوبر 2024.

وقال الادعاء إن الرجال نقلوا خمس قنابل يدوية إلى المنطقة القريبة من السفارة.

وبعد ذلك قاموا بإلقاء قنبلتين يدويتين باتجاه السفارة، إلا أنهما أصابتا مبنى سكنيا مجاورا وانفجرتا.

وقال المدعي العام سورين هاربو إن الشرطة حددت الحمض النووي للشاب البالغ من العمر 18 عاما على إحدى القنابل اليدوية التي عثر عليها في حديقة.

تم القبض على الرجلين، اللذين كان عمرهما 16 و18 عاما في ذلك الوقت، في محطة قطار كوبنهاجن أثناء استعدادهما للسفر إلى أمستردام.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة ستة أيام، مع توزيع الأيام، ومن المتوقع أن تنتهي في 3 فبراير.

وجاء الهجوم على السفارة بعد ساعات من تعرض السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، في السويد المجاورة، لإطلاق نار.

ولم تبدأ المحاكمة بشأن تلك الحادثة حتى الآن.

في مايو2024، زعمت أجهزة الاستخبارات السويدية أن إيران تقوم بتجنيد أعضاء من العصابات الإجرامية السويدية لتنفيذ هجمات ضد مؤسسات إسرائيلية، وهو ما نفته طهران.

محكمة دنماركية سويديين الإرهاب الاحتلال

