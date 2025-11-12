قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة

الحاجة فرحانة شيخة المجاهدين
الحاجة فرحانة شيخة المجاهدين
ايمن محمد

​أعلنت مصر عن تكريم يليق بتاريخها؛ فليست كل البطولات في الميادين العسكرية، بل هناك بطولات تُنسج بخيوط الصبر والتضحية في قلب الصحراء. الحاجة فرحانة حسين سالم سلامة (92 عامًا)، المعروفة بـ "أم داود" و"شيخة المجاهدين السيناويات"، هي الرمز الحي لهذا الكفاح، حيث تحولت قصتها من مجرد سيدة بدوية تاجرة أقمشة إلى أيقونة وطنية تستحق أن يُطلق اسمها على أحياء القاهرة وشمال سيناء.


​ الفصل الأول: تاجرة الأقمشة التي هزمت الاحتلال
​تنتمي الحاجة فرحانة إلى قبيلة الرياشات العريقة بين الشيخ زويد ورفح، لكنها لم تقبل أبدًا أن يطغى الواقع البدائي على إحساسها العميق بـ "مصريتها" تحت وطأة الاحتلال. ففي زمن ساد فيه الغزاة "الشقر"، أدركت "أم داود" أن السلاح الأعظم هو المعلومة والتحرك السري.


​تتلخص قصة جهادها في استغلال تجارتها الرائجة في الأقمشة كغطاء مثالي كانت تتنقل باستمرار بين مديرية التحرير وعمق سيناء المحتلة، متحدية المخاطر لتكون حلقة وصل محورية. 

لم تكن تبيع قماشًا فحسب، بل كانت تشتري وتبيع المعلومات الاستخباراتية، وتنقلها للقوات المصرية، لتصبح شريان الحياة الذي يغذي القيادة بأدق التفاصيل من قلب سيناء. هذه السيدة التي لها ثلاثة أبناء وستة عشر حفيدًا، رفضت أن ترضخ، وقررت أن تكون جزءًا أصيلًا من حركة المقاومة والتحرير.


​ الفصل الثاني: تكريم رئاسي يرفع مجاهدة سيناء للقاهرة


​اعترافًا بالدور التاريخي والمحوري للمجاهدين من أهالي سيناء، جاء التكريم الرئاسي لـ "أم داود" ليضعها في مكانتها المستحقة.
​خلال احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الحاجة فرحانة سالم على منشآت حيوية هامة:
​حي بشمال سيناء: تقديرًا لكونها ابنة الأرض.
​مشروع تنموي في القاهرة: دلالة على احتضان العاصمة لبطولات أهل سيناء.
​وفي التنفيذ الفوري لهذا التوجيه، زار محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، المجاهدة بمنزلها في حي الضاحية بالعريش، مُشيدًا بدورها. وتم على الفور تشكيل لجنة لاختيار الحي الذي سيُطلق عليه اسمها بشمال سيناء.
​كما صدر قرار رسمي نُشر بالجريدة الرسمية بمحافظة القاهرة يقضي بإطلاق اسم المناضلة السيناوية على المنطقة الاستثمارية للضغط العالي بحي المقطم، ليصبح اسم "فرحانة سالم" محفورًا على أرض العاصمة رمزًا لمقاومة. 


​ شهادة التاريخ: دور لا يُنسى في سجل الوطنية
​إن قصة الحاجة فرحانة سالم، التي ما زالت تقطن حاليًا بحي ضاحية السلام، ليست مجرد سيرة شخصية، بل هي شهادة حية على أن المقاومة الوطنية شملت كل فئات الشعب. لقد كانت "أم داود" صرخة رفض مدوية للاحتلال، ونجحت في استخدام ذكائها وفطرتها البدوية لتصبح جاسوسة وطنية خدمت قضية التحرير.
​اليوم، تُخلِّد الدولة المصرية اسم فرحانة سالم لتصبح منارة للأجيال، تُعلِّمهم أن حب الوطن لا يقف عند حدود العمر أو المهنة، بل يُترجَم إلى فعل وتضحية تُكتب بحروف من ذهب في سجلات والكرامة.

جنوب سيناء الحاجة فرحانة شيخة المجاهدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد