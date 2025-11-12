قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
القسم الرياضي

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في فعاليات الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يُقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحه اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن العمل داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يهدف إلى تحقيق تكامل مؤسسي وصولاً إلى عمل شامل ومتكامل لبناء الإنسان المصري، باعتباره أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى التنمية البشرية باعتبارها استثماراً في رأس المال الاجتماعي والبشري، وتحرص على ربط العائد من هذا الاستثمار بالتنمية في مجالات التنشئة المتكاملة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن رؤية الدولة في هذا الإطار تستهدف الوصول إلى جودة متكاملة في النمو العقلي والبدني، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للأجيال الجديدة تمتلك مفاهيم توعوية وثقافية واجتماعية ورياضية وفنية وسلوكية متوازنة، مشيراً إلى أن التنمية الشبابية تمثل محوراً أساسياً في منظومة عمل الوزارة من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المعنية بالتنشئة، من حضانات ومدارس وكنائس ومساجد ومراكز شباب وأندية، فضلاً عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دمج الرياضة ضمن منظومة التنمية البشرية عبر مجموعة من المشروعات القومية، منها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، وصولاً إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية في التنمية البشرية، تشمل تحقيق التنمية المتكاملة للنشء والشباب، وتعزيز المشاركة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، والارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة ترتبط بكافة الوزارات والقطاعات المعنية بسوق العمل، موضحاً أن هناك ما يقرب من 25.8 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، و2.8 مليون طالب أزهري، بالإضافة إلى 3.7 مليون طالب وخريج سنوياً، وهو ما يستلزم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة لبناء جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المقومات الفكرية والمهارية التي تتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة وسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، من خلال تعزيز التنسيق بين سياسات الوزارات المختلفة ضمن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وبما يسهم في بناء الإنسان المصري فكرياً وثقافياً وبدنياً على نحو متكامل ومستدام.

وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب المؤتمر العالمي للسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يستمع إلى 70 حالة إنسانية ويوجه بتقديم مساعدات مالية للأكثر احتياجًا

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

استقبال أول وفد سياحي يصل المحافظة على متن الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

أسيوط تفتح أبوابها للعالم.. استقبال أول وفد سياحي يصل المحافظة على متن الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد