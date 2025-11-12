وزير الشباب يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في فعاليات الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يُقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحه اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد جبران وزير العمل، والعقيد دكتور مصطفى الحوشي ممثل الأكاديمية العسكرية المصرية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن العمل داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يهدف إلى تحقيق تكامل مؤسسي وصولاً إلى عمل شامل ومتكامل لبناء الإنسان المصري، باعتباره أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى التنمية البشرية باعتبارها استثماراً في رأس المال الاجتماعي والبشري، وتحرص على ربط العائد من هذا الاستثمار بالتنمية في مجالات التنشئة المتكاملة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن رؤية الدولة في هذا الإطار تستهدف الوصول إلى جودة متكاملة في النمو العقلي والبدني، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للأجيال الجديدة تمتلك مفاهيم توعوية وثقافية واجتماعية ورياضية وفنية وسلوكية متوازنة، مشيراً إلى أن التنمية الشبابية تمثل محوراً أساسياً في منظومة عمل الوزارة من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المعنية بالتنشئة، من حضانات ومدارس وكنائس ومساجد ومراكز شباب وأندية، فضلاً عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دمج الرياضة ضمن منظومة التنمية البشرية عبر مجموعة من المشروعات القومية، منها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، وصولاً إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية في التنمية البشرية، تشمل تحقيق التنمية المتكاملة للنشء والشباب، وتعزيز المشاركة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، والارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة ترتبط بكافة الوزارات والقطاعات المعنية بسوق العمل، موضحاً أن هناك ما يقرب من 25.8 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، و2.8 مليون طالب أزهري، بالإضافة إلى 3.7 مليون طالب وخريج سنوياً، وهو ما يستلزم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة لبناء جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المقومات الفكرية والمهارية التي تتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة وسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، من خلال تعزيز التنسيق بين سياسات الوزارات المختلفة ضمن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وبما يسهم في بناء الإنسان المصري فكرياً وثقافياً وبدنياً على نحو متكامل ومستدام.