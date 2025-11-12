بالصور.. سفير الفاتيكان يزور دير سانت كاترين التاريخي ويلتقي رئيس الأساقفة

استقبل دير سانت كاترين التاريخي، اليوم سفير الفاتيكان لدى جمهورية مصر العربية، المطران نيكولاوس هنري ماريو في زيارة رسمية لتأكيد عمق العلاقات الروحية والحوار

​كان في استقبال السفير لدى وصوله المطران سيميون رئيس أساقفة سيناء ورئيس دير سانت كاترين، والأب نيفون، وكيل الدير وتوني كازامياس مستشار الدير

​تضمنت الزيارة جولة تفقدية للمواقع الرئيسية في الدير، الذي يُعد أحد أقدم الأديرة المسيحية المأهولة في العالم.

حيث زار السفير الكنيسة الرئيسية: التي تضم كنوزًا فنية وتاريخية لا تُقدر بثمن من بينها المتحف الأيقوني حيث اطلع على المخطوطات والوثائق النادرة والأيقونات البيزنطية.

​تأتي هذه الزيارة لتؤكد على المكانة العالمية والدينية لدير سانت كاترين، المصنّف ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو ، والذي يُعتبر جسرًا للتواصل بين مختلف الطوائف حول العالم.