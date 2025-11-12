تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 إيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.889 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 40228 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 49460 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 18176 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16206 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4159 نقطة.