البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد ثاني اجتماعتها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثاني اجتماع لها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمتابعة ما تم إنجازه ضمن خطة العمل الرامية إلى تطوير منظومة الإعلام المصري، بما يتواكب مع المستجدات التكنولوجية والمهنية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد كبير من أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء اللجان الفرعية أبرز ما تم التوصل إليه في اجتماعاتهم السابقة، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي ستقوم بها اللجان خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الاجتماعات المشتركة بينها لتنسيق الجهود، وإعداد تقارير مرحلية لمتابعة التقدم في التنفيذ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

ترشيحاتنا

نيسان

مفاجأة.. نيسان تعلن عودة سيارات السيدان المدمجة

أخبار التكنولوجيا..

أخبار التكنولوجيا.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد و بمميزات قوية إليك مواصفات هاتف هونر 400 الجديد

تحديث ببجي 4.1 الجديد

لأيفون وأندرويد.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد

بالصور

بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد

محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

