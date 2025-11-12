بدء استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائي في دورته الثالثة يوسف شاهين

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثالثة دورة المخرج الكبير يوسف شاهين، تحت رعاية الدكتور أحمد هَنو وزير الثقاقة والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، بدء استقبال الأفلام المشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان، بدءًا من يوم 15 نوفمبر 2025 حتى 15 فبراير 2026 .

وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان انطلاق الدورة الثالثة من يوم 5 وحتى 11 مايو 2026 وأن المسابقات هذا العام لها طابع مختلف عن الدروات السابقة حيث انقسمت إلى ثلاث مسابقات، الأولى مسابقة (سينما الومضة) والتى من أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم الخمس دقائق، والمسابقة الثانية وهى (المسابقة العامة) ويأتى من أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم الثلاثين دقيقة متضمنة تترى البداية والنهاية والتى تتضمن العديد من الجوائز منها جائزة أحسن فيلم، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن تمثيل، أما المسابقة الثالثة فهى مخصصة لأفلام الذكاء الاططناعى.

كما أوضحت أن من أهم الشروط العامة ألا يكون الفيلم تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا، والعديد من الشروط الأخرى موضحة بلينك التقديم.

انطلقت الدورة الثانية من المهرجان شهر سبتمبر الماضى بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت اسم الكاتب الكبير "وحيد حامد"، وكان ضيف شرف حفل الافتتاح المخرج الكبير" مروان حامد"، والنجمة "إلهام شاهين"، وتم تكريم النجمة "هالة صدقي"، والكاتب الكبير "محمد بغدادى"، والنجمة "سيمون"، والإعلامية الكبيرة "بوسى شلبى"، والنجم "محمد فهيم"، والنجم "شريف إدريس"، والمنتج السعودى "خالد الراجح"، وبحضور المخرج الكبير "خالد الحجر" والفنانة الكبيرة "عفاف رشاد" ولفيف من نجوم الفن والثقافة.

وكان مصاحبًا للفعاليات إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل "وحيد حامد"، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"، من تقديم الناقد الفنى الكببر "طارق الشناوى".

أما حفل الختام فتضمن تكريم ضيف شرف حفل الختام النجمة "نهال عنبر"، وتكريم النجم "محمد رضوان"، والمصور السينمائى الكبير "محسن أحمد".

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم الدروة الثانية برئاسة مدير التصوير الكبير" سعيد شيمى"، وتضم فى عضويتها الشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والنجم "محسن صبرى"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والمخرج الكبير "حسن عيسى".

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة" .. كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".