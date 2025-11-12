موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأحد الماضي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي.

وعقب التتويج، سافر المدير الفني ييس توروب إلى الدنمارك برفقة جهازه المعاون لقضاء فترة إجازة قصيرة، قبل العودة إلى القاهرة لاستئناف التحضيرات للمرحلة المقبلة من الموسم.

ومنح توروب لاعبي الأهلي راحة لمدة 5 أيام عقب الفوز باللقب، من أجل التقاط الأنفاس واستعادة الجاهزية البدنية قبل استئناف المنافسات.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويستعد الأهلي بعد العودة لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، حيث يلتقي فريق شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يخوض الأهلي الجولة الثانية من دور المجموعات أمام الجيش الملكي المغربي يوم 28 نوفمبر الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.