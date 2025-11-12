وزير الخارجية: مصر تدعم أمن واستقرار وسيادة ووحدة سوريا

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تدعم أمن واستقرار وسيادة ووحدة سوريا.

وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مشرتك مع نظيره التركي،: "نتطلع أن تعود سوريا للقيام بدورها الفعال في إطار الأمة العربية والإسلامية".

وأكد بدر عبد العاطي، أن العلمية السياسية الشاملة في سوريا يجب ألا تقصي أحدا".

وفي سياق آخر، قال بدر عبد العاطي: "ناقشنا سبل العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الليبية في إطار الملكية الليبة؛ لتعزيز الحل الليبي الليبي".

ولفت بدر عبد العاطي :" نتطلع إلى سرعة إنهاء الانقسام الحالي في السلطة التنفيذية في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".