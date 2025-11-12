تقديرًا لإبداع الشباب..تفاصيل إطلاق النسخة الدولية من مسابقة AYDA في مصر

أكد المهندس محمد رضوان، منظم مسابقة AYDA Egypt، أن قرار إطلاق النسخة الدولية من المسابقة داخل مصر جاء انطلاقًا من الإيمان العميق بقدرات وإبداع الشباب المصري في مجالي التصميم والعمارة.

واضاف رضوان، خلال حواره في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المسابقة تُنظم محليًا منذ خمس سنوات، مشيرًا إلى أن النجاح اللافت للنسخ السابقة كان وراء اختيار مصر من قبل الشريك الياباني «Nippon Paint» لتكون مركزًا لإطلاق النسخة الدولية للمرة الأولى.

وأضاف أن هذا القرار يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الكفاءات المصرية، ويؤكد أن مصر باتت مركزا إقليميا واعدا لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات الإبداع المعماري والتصميم الداخلي.

كشف أن النسخة المحلية من مسابقة AYDA Egypt بمثابة «التصفيات الوطنية» لاختيار أفضل مشروعين لتمثيل مصر في المنافسة العالمية.

وأوضح أن باب المشاركة فُتح أمام طلاب الجامعات الحكومية والخاصة في تخصصات العمارة والتصميم الداخلي.