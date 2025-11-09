iPhone 18 Pro القادم: شاشة مبتكرة وتصميم خلفي شفاف وبطارية فولاذية

كشفت التسريبات الأخيرة من مصادر موثوقة مثل Digital Chat Station أن أبل تستعد لتقديم شاشة iPhone 18 Pro بنمط "ثقب الكاميرا" بدلاً من التصميم التقليدي (الجزيرة أو القطع)، مع تقنية HIAA لوضع كاميرا السيلفي ضمن نقطة في الزاوية العليا للشاشة.

تشير التقارير إلى أن شكل الشاشة سيتغير ليمنح المستخدم تجربة استعمال أكثر اتساعاً للواجهة، خاصة مع نقل مستشعرات FaceID بالكامل أسفل سطح الشاشة.

أول عدسة كاميرا ذات فتحة متغيرة في هواتف آبل

من أكبر الابتكارات المنتظرة في هاتف iPhone 18 Pro هو حصول الكاميرا الرئيسية على فتحة عدسة متغيرة (Variable Aperture) مشابهة لكاميرات DSLR المحترفة، مع إمكانية تعديل مقدار الضوء الوافد حسب رغبة المستخدم وظروف التصوير.

يسمح هذا التطوير بالتحكم في عمق الميدان، ويمنح الهواة والمحترفين حرية إبداع أكبر في التقاط الصور ومقاطع الفيديو، ومن المتوقع أن تعتمد آبل تقنيات متقدمة توفرها شركات مختصة في معدات الكاميرات.

تصميم خلفي شفاف يعكس فكرة "الهاتف المكشوف"

يعتمد iPhone 18 Pro تصميماً جديداً للجهة الخلفية يضم طبقة شفافة تُظهر أجزاء من دوائر الهاتف مثل ملف الشحن اللاسلكي MagSafe، بأسلوب سبق طرحه في هواتف Nothing لكن يختلف بتفاصيل تنفيذ آبل وجودة التصنيع. هذه الخطوة تضيف عنصراً جمالياً وابتكارياً وتستعيد فكرة "الإلكترونيات الشفافة" التي برزت في أجهزة iMac منذ عقدين.

بطارية فولاذية ونظام تبريد متطور في إصدار Pro Max

من المتوقع أن تصبح بطارية iPhone 18 Pro Max الأولى من نوعها المصنوعة بهيكل فولاذي، مع تبني غرفة بخار لتبريد أفضل تحت ضغط الاستخدام العالي. هذا التصميم يطور متانة البطارية ويساعد الهاتف على المحافظة على أداء مرتفع أثناء تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو الألعاب، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وانخفاض درجة الحرارة.

قوة العتاد: معالج 2 نانومتر وذاكرة 12GB رام

كل إصدارات iPhone 18 ستعمل بمعالجات جديدة بتقنية 2 نانومتر، مع ترقية الذاكرة العشوائية إلى 12GB رام، وهو ما يمهد لثبات أكبر في الأداء وفتح آفاق لتطبيقات مستقبلية كثيفة الاستهلاك كالذكاء الاصطناعي ثلاثي الأبعاد.

هل تصبح الابتكارات نقطة تحول في سوق الهواتف؟

التسريبات توضح أن آبل تركز في iPhone 18 Pro على تشكيلة قوية من الابتكارات العتادية مقابل اعتماد أقل على ميزات الذكاء الاصطناعي البرمجية، مستفيدة من خبرتها العريقة في تقديم تجارب مستخدم متكاملة ترتكز على الجودة والتفرد في التصميم.