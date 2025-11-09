قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على ليفربول في الشوط الأول بالبريميرليج
الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد
6 أشهر على حبرية البابا لاون.. بابا السلام في عالم ممزق بالحروب
هل يذهب الإنسان للمعالجين بالقرآن للسحر؟.. الإفتاء تكشف خطوات العلاج
iPhone 18 Pro القادم: شاشة مبتكرة وتصميم خلفي شفاف وبطارية فولاذية

احمد الشريف

كشفت التسريبات الأخيرة من مصادر موثوقة مثل Digital Chat Station أن أبل تستعد لتقديم شاشة iPhone 18 Pro بنمط "ثقب الكاميرا" بدلاً من التصميم التقليدي (الجزيرة أو القطع)، مع تقنية HIAA لوضع كاميرا السيلفي ضمن نقطة في الزاوية العليا للشاشة. 

تشير التقارير إلى أن شكل الشاشة سيتغير ليمنح المستخدم تجربة استعمال أكثر اتساعاً للواجهة، خاصة مع نقل مستشعرات FaceID بالكامل أسفل سطح الشاشة.

أول عدسة كاميرا ذات فتحة متغيرة في هواتف آبل

من أكبر الابتكارات المنتظرة في هاتف iPhone 18 Pro هو حصول الكاميرا الرئيسية على فتحة عدسة متغيرة (Variable Aperture) مشابهة لكاميرات DSLR المحترفة، مع إمكانية تعديل مقدار الضوء الوافد حسب رغبة المستخدم وظروف التصوير. 

يسمح هذا التطوير  بالتحكم في عمق الميدان، ويمنح الهواة والمحترفين حرية إبداع أكبر في التقاط الصور ومقاطع الفيديو، ومن المتوقع أن تعتمد آبل تقنيات متقدمة توفرها شركات مختصة في معدات الكاميرات.

تصميم خلفي شفاف يعكس فكرة "الهاتف المكشوف"

يعتمد iPhone 18 Pro تصميماً جديداً للجهة الخلفية يضم طبقة شفافة تُظهر أجزاء من دوائر الهاتف مثل ملف الشحن اللاسلكي MagSafe، بأسلوب سبق طرحه في هواتف Nothing لكن يختلف بتفاصيل تنفيذ آبل وجودة التصنيع. هذه الخطوة تضيف عنصراً جمالياً وابتكارياً وتستعيد فكرة "الإلكترونيات الشفافة" التي برزت في أجهزة iMac منذ عقدين.

بطارية فولاذية ونظام تبريد متطور في إصدار Pro Max

من المتوقع أن تصبح بطارية iPhone 18 Pro Max الأولى من نوعها المصنوعة بهيكل فولاذي، مع تبني غرفة بخار لتبريد أفضل تحت ضغط الاستخدام العالي. هذا التصميم يطور متانة البطارية ويساعد الهاتف على المحافظة على أداء مرتفع أثناء تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو الألعاب، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وانخفاض درجة الحرارة.

قوة العتاد: معالج 2 نانومتر وذاكرة 12GB رام

كل إصدارات iPhone 18 ستعمل بمعالجات جديدة بتقنية 2 نانومتر، مع ترقية الذاكرة العشوائية إلى 12GB رام، وهو ما يمهد لثبات أكبر في الأداء وفتح آفاق لتطبيقات مستقبلية كثيفة الاستهلاك كالذكاء الاصطناعي ثلاثي الأبعاد.

هل تصبح الابتكارات نقطة تحول في سوق الهواتف؟

التسريبات توضح أن آبل تركز في iPhone 18 Pro على تشكيلة قوية من الابتكارات العتادية مقابل اعتماد أقل على ميزات الذكاء الاصطناعي البرمجية، مستفيدة من خبرتها العريقة في تقديم تجارب مستخدم متكاملة ترتكز على الجودة والتفرد في التصميم.

