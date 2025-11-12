غانم العابد: العراق مقبل على انسداد سياسي وصعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة

قال غانم العابد مستشار مؤسسة رؤى للدراسات، إنّ العراق يواجه مرحلة سياسية معقدة بعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج المرتقب سيُظهر فوز رئيس الوزراء الحالي بأغلبية داخل الإطار التنسيقي، وهو الكتلة التي تمثل القوى الشيعية في البلاد.

وأضاف العابد، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العراق مقبل على حالة انسداد سياسي، ومن الصعب جدًا تشكيل الحكومة الجديدة بسهولة، نظرًا لتشابك الأسباب الداخلية والخارجية التي تعرقل هذا المسار.

وتابع، أنّ أبرز العقبات الداخلية تكمن في رفض بعض أطراف الإطار التنسيقي منح السيد محمد شياع السوداني ولاية ثانية، رغم التوقعات بحصوله على ما بين 40 إلى 50 مقعدًا، ما يعني أن المفاوضات المقبلة ستكون معقدة وطويلة الأمد.

ولفت إلى أن هناك عوامل خارجية مؤثرة، أبرزها العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من قيادات الإطار التنسيقي، وهو ما يجعل رد الفعل الأمريكي تجاه نتائج الانتخابات عاملًا حاسمًا في تحديد شكل المرحلة المقبلة.