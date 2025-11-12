وزير الخارجية: لا يمكن تحت أي ظرف السماح لأي كان بالمساس بالحدود المصرية

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن موقف مصر واضح من أي كيانات في السودان، مشيرا إلى أننا دائما ما نؤكد على وحدة السودان، وأن تقسيمه يعد لمصر “خط أحمر”.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح لأي كان بالمساس بالحدود المصرية، مؤكدا أن الجيش قادر على حماية وصيانة الحدود المقدسة التي لا يمكن العبث بها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه لا يوجد حل عسكري في السودان، مؤكدا ضرورة وجود حل سياسي، وفي الوقت ذاته ندعم المؤسسة العسكرية السودانية بكل قوة، فهي لا يمكن استبدالها بكيانات موازية.