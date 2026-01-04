الأوضاع بالقطاع| شاحنات إيوائية لدعم المتضررين في غزة.. متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا بالقدس

استأنفت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة (زاد العزة من مصر إلى غزة) اليوم الأحد الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البري.

شاحنات إيوائية لدعم المتضررين من الأمطار والمنخفض الجوي في غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الفوج الأول من القافلة الـ108 من سلسلة قوافل «زاد العز من مصر إلى غزة» تحرك، وهي القوافل التي يعمل الهلال الأحمر المصري على تجهيزها وتسييرها منذ 27 يوليو الماضي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة.

وأوضح قاسم أن المساعدات شملت السلال والمواد الغذائية، إلى جانب المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية المختلفة، التي تضمنت السولار والغاز الطبيعي والبنزين، كما تضمنت القافلة مواد إيوائية مهمة لسكان قطاع غزة، شملت الملابس الشتوية والخيام والبطاطين، بالإضافة إلى المراتب ودورات المياه المتنقلة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن كاميرا القناة ترصد في هذه اللحظات اصطفاف عشرات الشاحنات التي تنتظر إشارة البدء للتدفق من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية، سواء الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية المختلفة أو الشاحنات المحملة بالمواد البترولية المتنوعة، والتي تُعد ضرورية لتشغيل ما تبقى من المستشفيات العاملة داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى المخابز.

وتابع، أن هناك عشرات الشاحنات الأخرى المحملة بالمواد الإيوائية، وذلك في ضوء ما تعرض له قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين من منخفض جوي وأمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع الخيام وامتلائها بمياه الأمطار، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأوضح أن هذه الشاحنات تتجه أولًا إلى منفذ العوجة، حيث تخضع لعمليات التدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل العناصر الأمنية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ثم تتوجه بعد ذلك إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ حمولاتها، قبل أن تعود مرة أخرى إلى الأراضي المصرية.

ولفت، إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الشاحنات اعتاد العودة إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري خلال الأيام والأسابيع الماضية.

متظاهرون من الحريديم يغلقون شارعا رئيسيا في القدس احتجاجا على إلزامهم بالخدمة العسكرية بإسرائيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن ملف تجنيد الحريديم يعود مجددًا إلى واجهة المشهد السياسي في الشارع الإسرائيلي، لا سيما مع اقتراب الحديث عن انتخابات جديدة، موضحة أن هذا الملف لطالما كان حاضرًا ثم يتراجع قبل أن يتصدر المشهد من جديد.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن شوارع رئيسية في مدينة القدس المحتلة شهدت اليوم تظاهرات واحتجاجات نظمها الحريديم، داخل الأحياء التي يتركزون فيها، رفضًا لمسألة التجنيد الإجباري.

وأوضحت أبو شمسية أن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية الرفض المستمر لأي محاولات لفرض التجنيد الإجباري على المتدينين المتزمتين، مشيرة إلى أن هذا الرفض لا يقتصر فقط على حكومة بنيامين نتنياهو والتيارات اليمينية المتطرفة، بل يمتد أيضًا إلى أطراف في المعارضة الإسرائيلية، إضافة إلى وزراء داخل الحكومة نفسها، ما يعكس عمق الخلاف حول هذا الملف الشائك.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن الشرطة الإسرائيلية تعاملت مع التظاهرة بوصفها غير منظمة، وأشارت إلى وقوع احتكاكات شملت السحل والضرب وفض الاحتجاج بالقوة، في مشهد اعتادت عليه هذه التظاهرات التي غالبًا ما تصفها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأعمال الشغب.

