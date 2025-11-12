السفير المصري في أكرا يبحث مع رئيس البرلمان الغاني وزعيم الأغلبية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

بحث سفير مصر لدى غانا السفير وائل فتحي، مع رئيس البرلمان الغاني وزعيم الأغلبية، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد المسئولان الغانيان، خلال اللقاء، بالتطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات ومن بينها مؤخراً افتتاح المتحف الجديد، والذي حرص الرئيس الغاني على المشاركة في احتفاليته ضمن العديد من قادة دول العالم.

ومن جانبه، أعرب السفير المصري عن تطلعه لمزيد من التنسيق بين البلدين في الأطر البرلمانية الدولية والإقليمية، فضلاً عن تشكيل جميعة الصداقة البرلمانية بين مصر وغانا لدفع التعاون المشترك.

