قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير المصري في أكرا يبحث مع رئيس البرلمان الغاني وزعيم الأغلبية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

السفير المصري في أكرا يبحث مع رئيس البرلمان الغاني وزعيم الأغلبية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
السفير المصري في أكرا يبحث مع رئيس البرلمان الغاني وزعيم الأغلبية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
أ ش أ

 بحث سفير مصر لدى غانا السفير وائل فتحي، مع رئيس البرلمان الغاني وزعيم الأغلبية، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين. 
وأشاد المسئولان الغانيان، خلال اللقاء، بالتطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات ومن بينها مؤخراً افتتاح المتحف الجديد، والذي حرص الرئيس الغاني على المشاركة في احتفاليته ضمن العديد من قادة دول العالم. 
ومن جانبه، أعرب السفير المصري عن تطلعه لمزيد من التنسيق بين البلدين في الأطر البرلمانية الدولية والإقليمية، فضلاً عن تشكيل جميعة الصداقة البرلمانية بين مصر وغانا لدفع التعاون المشترك.
م ع ى/س ا م 

سفير مصر رئيس البرلمان الغاني العلاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد غدًا مشاورات غير رسمية مع دول المرحلة الانتقالية

مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد غدًا مشاورات غير رسمية مع دول المرحلة الانتقالية

المتحف المصري الكبير

السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

الخارجية الصينية": نعمل مع جميع الأطراف لتحقيق نتائج إيجابية ومتوازنة في "كوب30"

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد