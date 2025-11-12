بعد وفاة عروس مدينة نصر.. تحذير عاجل من جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يتحدث طوال الوقت عن أضرار الحصول على أدوية دون استشارة طبيب، موضحًا أن تناول المضاد الحيوي لعلاج البرد أمر غير صحيح، لآن البرد يكون فيروس، والمضاد الحيوي ليست علاج للنشاط الفيروسي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه يدعو أصحاب الصيدليات إلى الامتناع عن صرف المضادات الحيوية والمسكنات دون وجود وصفة طبية.



وأوضح أن الجميع يتذكر قصة عروس مدينة نصر التي تناولت مضاد حيوي دون استشارة طبيب، وأنها توفيت بسبب دواء، فعلى الجميع الحذر.

ولفت إلى أن المضاد الحيوي مفيد وهو سلاح ذو حدين، وأن الشخص في بعض الأوقات يتناول المضاد الحيوي ويسبب مشكلات صحية قد ينتج عنها وفاة.

وأشار إلى أن :" بلاش المضاد الحيوي دون استشارة طبيب، وأن المضاد الحيوي قد ينتج عنها خلل كهربائي في القلب، ولذلك تناول المسكنات والمضاد الحيوي يجب أن تأخذ بموافقة الطبيب حتى لا تتسبب في الوفاة".

وكشف الدكتور جمال شعبان، عن السبب العلمي وراء وفاة عروس في ليلة زفافها، موضحًا أن الفرح الشديد قد يؤدي أحيانًا إلى ما يُعرف بـ«متلازمة القلب السعيد»، نتيجة الاندفاع المفاجئ لهرمونات الأدرينالين والنورأدرينالين والكورتيزول.





وأضاف أن هذه الحالة قد تسبب اضطرابًا في وظائف القلب يشبه ما يحدث في «متلازمة القلب المكسور»، التي تنتج عن الحزن أو الصدمة العاطفية، وغالبًا ما تصيب النساء.





وأوضح أن القلب قد يتفاعل بقوة مع موجات المشاعر الجياشة، سواء كانت حزنًا أو فرحًا مفرطًا، مؤكدًا ضرورة الانتباه لتأثير الانفعالات القوية على صحة القلب.



