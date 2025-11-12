قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
توك شو

بعد وفاة عروس مدينة نصر.. تحذير عاجل من جمال شعبان

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يتحدث طوال الوقت عن أضرار الحصول على أدوية دون استشارة طبيب، موضحًا أن تناول المضاد الحيوي لعلاج البرد أمر غير صحيح، لآن البرد يكون فيروس، والمضاد الحيوي ليست علاج للنشاط الفيروسي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه يدعو أصحاب الصيدليات إلى الامتناع عن صرف المضادات الحيوية والمسكنات دون وجود وصفة طبية.
 

وأوضح أن الجميع يتذكر قصة عروس مدينة نصر التي تناولت مضاد حيوي دون استشارة طبيب، وأنها توفيت بسبب دواء، فعلى الجميع الحذر.

ولفت إلى أن المضاد الحيوي مفيد وهو سلاح ذو حدين، وأن الشخص في بعض الأوقات يتناول المضاد الحيوي ويسبب مشكلات صحية قد ينتج عنها وفاة.

وأشار إلى أن :" بلاش المضاد الحيوي دون استشارة طبيب، وأن المضاد الحيوي قد ينتج عنها خلل كهربائي في القلب، ولذلك تناول المسكنات والمضاد الحيوي يجب أن تأخذ بموافقة الطبيب حتى لا تتسبب في الوفاة".

وكشف الدكتور جمال شعبان، عن السبب العلمي وراء وفاة عروس في ليلة زفافها، موضحًا أن الفرح الشديد قد يؤدي أحيانًا إلى ما يُعرف بـ«متلازمة القلب السعيد»، نتيجة الاندفاع المفاجئ لهرمونات الأدرينالين والنورأدرينالين والكورتيزول.


 

وأضاف أن هذه الحالة قد تسبب اضطرابًا في وظائف القلب يشبه ما يحدث في «متلازمة القلب المكسور»، التي تنتج عن الحزن أو الصدمة العاطفية، وغالبًا ما تصيب النساء.


 

وأوضح أن القلب قد يتفاعل بقوة مع موجات المشاعر الجياشة، سواء كانت حزنًا أو فرحًا مفرطًا، مؤكدًا ضرورة الانتباه لتأثير الانفعالات القوية على صحة القلب.


 

جمال شعبان عروس مدينة نصر الدكتور جمال شعبان معهد القلب القومي

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر.. ووفرة المعلومات تحولت إلى أزمة وعي

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني يوضح الرسالة القرآنية في قول الله "لا تطغوا في الميزان"

اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين طافش

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من إيطاليا

مى حلمى

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

