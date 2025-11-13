قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء
غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة تُشعل موجة جديدة من التصعيد
الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء.. سفير الفاتيكان يزور دير سانت كاترين.. وتكريم الفائزة بالطفل الموهوب

سفير الفاتيكان فى الدير
سفير الفاتيكان فى الدير
ايمن محمد

شهدت جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها زيارة سفير الفاتيكان فى القاهرة لدير سانت كاترين ومدير تعليم جنوب سيناء يكرم الطالبة الفائزة بالمركز التاسع جمهوري في مسابقة الطفل الموهوب فى مجال المقال 

واليكم تفاصيل الاخبار 

 استقبل دير سانت كاترين التاريخي، اليوم سفير الفاتيكان لدى جمهورية مصر العربية، المطران نيكولاوس هنري ماريو  في زيارة رسمية لتأكيد عمق العلاقات الروحية والحوار 

​كان في استقبال السفير لدى وصوله المطران سيميون   رئيس أساقفة سيناء ورئيس دير سانت كاترين، والأب نيفون، وكيل الدير وتوني كازامياس مستشار الدير 

​تضمنت الزيارة جولة تفقدية للمواقع الرئيسية في الدير، الذي يُعد أحد أقدم الأديرة المسيحية المأهولة في العالم،

 حيث زار السفير الكنيسة الرئيسية: التي تضم كنوزًا فنية وتاريخية لا تُقدر بثمن من بينها المتحف الأيقوني حيث اطلع على المخطوطات والوثائق النادرة والأيقونات البيزنطية.

​تأتي هذه الزيارة لتؤكد على المكانة العالمية والدينية لدير سانت كاترين، المصنّف ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو ، والذي يُعتبر جسرًا للتواصل بين مختلف الطوائف المسيحية حول العالم.

​كَرَّمَ عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطالبة جنى محمد عبد العزيز؛ لفوزها بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة "الطفل الموهوب" بمجال المقال، والذي كان بعنوان: "حقوق الطفل".

​أُقيم التكريم في طابور الصباح بمدرسة الزهور الإعدادية بنات، وبحضور كل من:  سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وليلى اللقاني مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا و أبو السعود أبو الفتوح مدير مركز رعاية الموهوبين، و عواطف النجار مشرف العلوم بالمركز الاستكشافي. 

وكان في استقبالهم ورفقتهم  وائل صبري، مدير المدرسة.

​وقد حصلت الطالبة الفائزة على شهادة تقدير وميدالية فضية في المسابقة التي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل؛ بالتعاون مع المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا ومراكز رعاية الموهوبين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية. 

وعقب انتهاء مراسم طابور الصباح والتكريم، تفقَّد مدير مديرية التربية والتعليم الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات.

جنوب سيناء سانت كاترين سفير الفاتيكان التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

رشوة

الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين

ترشيحاتنا

مدينة العاشر من رمضان

استعدادا لبدء التشغيل.. الانتهاء من أعمال الكهرباء بمشروع امتداد الموقف بالعاشر من رمضان

جولة رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بالصور.. ياسر عبد الحليم يتفقد مشروعات مدينة حدائق أكتوبر

جانب من الجولة

من أجل حياة أفضل.. جولة لرئيس جهاز العبور الجديدة لمتابعة جاهزية المشروعات الخدمية.. صور

بالصور

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد