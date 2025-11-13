موجز أخبار جنوب سيناء.. سفير الفاتيكان يزور دير سانت كاترين.. وتكريم الفائزة بالطفل الموهوب

شهدت جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها زيارة سفير الفاتيكان فى القاهرة لدير سانت كاترين ومدير تعليم جنوب سيناء يكرم الطالبة الفائزة بالمركز التاسع جمهوري في مسابقة الطفل الموهوب فى مجال المقال

واليكم تفاصيل الاخبار

استقبل دير سانت كاترين التاريخي، اليوم سفير الفاتيكان لدى جمهورية مصر العربية، المطران نيكولاوس هنري ماريو في زيارة رسمية لتأكيد عمق العلاقات الروحية والحوار

​كان في استقبال السفير لدى وصوله المطران سيميون رئيس أساقفة سيناء ورئيس دير سانت كاترين، والأب نيفون، وكيل الدير وتوني كازامياس مستشار الدير

​تضمنت الزيارة جولة تفقدية للمواقع الرئيسية في الدير، الذي يُعد أحد أقدم الأديرة المسيحية المأهولة في العالم،

حيث زار السفير الكنيسة الرئيسية: التي تضم كنوزًا فنية وتاريخية لا تُقدر بثمن من بينها المتحف الأيقوني حيث اطلع على المخطوطات والوثائق النادرة والأيقونات البيزنطية.

​تأتي هذه الزيارة لتؤكد على المكانة العالمية والدينية لدير سانت كاترين، المصنّف ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو ، والذي يُعتبر جسرًا للتواصل بين مختلف الطوائف المسيحية حول العالم.

​كَرَّمَ عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطالبة جنى محمد عبد العزيز؛ لفوزها بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة "الطفل الموهوب" بمجال المقال، والذي كان بعنوان: "حقوق الطفل".

​أُقيم التكريم في طابور الصباح بمدرسة الزهور الإعدادية بنات، وبحضور كل من: سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وليلى اللقاني مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا و أبو السعود أبو الفتوح مدير مركز رعاية الموهوبين، و عواطف النجار مشرف العلوم بالمركز الاستكشافي.

وكان في استقبالهم ورفقتهم وائل صبري، مدير المدرسة.

​وقد حصلت الطالبة الفائزة على شهادة تقدير وميدالية فضية في المسابقة التي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل؛ بالتعاون مع المراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا ومراكز رعاية الموهوبين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وعقب انتهاء مراسم طابور الصباح والتكريم، تفقَّد مدير مديرية التربية والتعليم الفصول الدراسية واطمأن على انتظام العملية التعليمية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات.