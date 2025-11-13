ناقد موضة يعلق على فستان يسرا في افتتاح مهرجان القاهرة

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة يسرا خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أمس.

ظهرت يسرا على السجادة الحمراء بفستان طويل ذا أكمام ملفتة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الأسود المطرز بالكامل.

تعليق ناقد موضة على فستان يسرا

علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين، على فستان يسرا في افتتاح مهرجان القاهرة قائلا:"حبيت اللوك ..رغم انو القماش ماناعم و التصميم فيه كثير تفاصيل و قصات و لكن كنتيجة كاملة الفستان طالع حلو عليها."

تابع:" حبيت قصة الصدر ، قصة الاكمام و كثير حبيت القصة من تحت بس ياريت البطانة كانت اقصر مثلا للركبة كان عطاها قوام جذاب اكثر او كانت الباطنة كاملة للاخير ."

كتب:"الشعر و المكياج حلوين و المجوهرات ، حتى الشوز و الكلاتش مناسبين."



