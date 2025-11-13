الأسهم الآسيوية تتراجع مع تحول المستثمرين عن شركات التكنولوجيا

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع توجه المستثمرين نحو جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع تقييمات هذا القطاع، فيما تركز الأنظار على نتائج أرباح كبرى الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج.



وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن أداء الأسواق الآسيوية جاء متباينًا بعد جلسة متقلبة في بورصة وول ستريت، حيث أدى التحول بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا إلى ضغط على مؤشر ناسداك، في حين قاد مؤشر داو جونز الصناعي المكاسب ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا.



وشهدت البورصات التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا مثل هانج سنج في هونج كونج وكوسبي في كوريا الجنوبية تراجعًا ملحوظًا، مع اتجاه المستثمرين إلى القطاعات الدورية الحساسة اقتصاديًا؛ حيث انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 0.4%، متأثرًا بضعف أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.



أما في اليابان، فتداول مؤشر نيكي 225 دون تغير يُذكر، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.6% بفضل وزنه الأكبر في الأسهم غير التكنولوجية.



وساهمت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين اليابانيين بأكثر من المتوقع في أكتوبر، في زيادة الحذر بشأن احتمال اتخاذ بنك اليابان موقفًا أكثر تشددًا بشأن أسعار الفائدة.



ويعزو محللون موجة البيع في أسهم التكنولوجيا إلى المخاوف من تضخم قيمها السوقية، مدفوعة بالحماس المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي.



في المقابل، حققت المؤشرات الصينية الرئيسية مكاسب معتدلة، حيث ارتفع مؤشر شنجهاي شنتشن سي إس آي 300 بنسبة 0.7%، ومؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3%.



ويركز المستثمرون على نتائج أرباح الربع الثالث التي ستصدرها شركات علي بابا وتينسنت وجيه دي دوت كوم اليوم الخميس؛ وستمنح هذه النتائج إشارات مهمة حول طموحات الصين في الذكاء الاصطناعي، في حين أن نتائج علي بابا وجيه دي دوت كوم ستوفر نظرة على اتجاهات إنفاق المستهلكين في الاقتصاد الصيني.



وكانت الأسهم الأسترالية الأسوأ أداءً في آسيا، حيث هبط مؤشر ASX 200 بنسبة 1.1% بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن نمو التوظيف في أكتوبر تجاوز التوقعات بأكثر من الضعف، فيما تراجع معدل البطالة بأكثر من المتوقع.



وأثارت البيانات مخاوف من أن قوة سوق العمل قد تدفع البنك الاحتياطي الأسترالي إلى التريث قبل خفض أسعار الفائدة مجددًا، خصوصًا مع استمرار ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.



وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بشكل طفيف، بينما ارتفعت عقود مؤشر نيفتي 50 الهندي الآجلة بنسبة 0.1%، مع اقتراب المؤشر من تجاوز حاجز 26 ألف نقطة.



وجاء هذا الدعم بعد أن أظهرت بيانات انخفاض التضخم الاستهلاكي في الهند بأكثر من المتوقع في أكتوبر، ما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة المقبلة.