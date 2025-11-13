قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
المستوطنون اليهود يحرقون المصاحف في مسجد بالضفة الغربية
إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ الولايات المتحدة بتوقيع ترامب على قانون "تمويل الحكومة"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تتراجع مع تحول المستثمرين عن شركات التكنولوجيا

أ ش أ

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع توجه المستثمرين نحو جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع تقييمات هذا القطاع، فيما تركز الأنظار على نتائج أرباح كبرى الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج.


وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن أداء الأسواق الآسيوية جاء متباينًا بعد جلسة متقلبة في بورصة وول ستريت، حيث أدى التحول بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا إلى ضغط على مؤشر ناسداك، في حين قاد مؤشر داو جونز الصناعي المكاسب ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا.


وشهدت البورصات التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا مثل هانج سنج في هونج كونج وكوسبي في كوريا الجنوبية تراجعًا ملحوظًا، مع اتجاه المستثمرين إلى القطاعات الدورية الحساسة اقتصاديًا؛ حيث انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 0.4%، متأثرًا بضعف أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.


أما في اليابان، فتداول مؤشر نيكي 225 دون تغير يُذكر، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.6% بفضل وزنه الأكبر في الأسهم غير التكنولوجية.


وساهمت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في أسعار المنتجين اليابانيين بأكثر من المتوقع في أكتوبر، في زيادة الحذر بشأن احتمال اتخاذ بنك اليابان موقفًا أكثر تشددًا بشأن أسعار الفائدة.


ويعزو محللون موجة البيع في أسهم التكنولوجيا إلى المخاوف من تضخم قيمها السوقية، مدفوعة بالحماس المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي.


في المقابل، حققت المؤشرات الصينية الرئيسية مكاسب معتدلة، حيث ارتفع مؤشر شنجهاي شنتشن سي إس آي 300 بنسبة 0.7%، ومؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3%.


ويركز المستثمرون على نتائج أرباح الربع الثالث التي ستصدرها شركات علي بابا وتينسنت وجيه دي دوت كوم اليوم الخميس؛ وستمنح هذه النتائج إشارات مهمة حول طموحات الصين في الذكاء الاصطناعي، في حين أن نتائج علي بابا وجيه دي دوت كوم ستوفر نظرة على اتجاهات إنفاق المستهلكين في الاقتصاد الصيني.


وكانت الأسهم الأسترالية الأسوأ أداءً في آسيا، حيث هبط مؤشر ASX 200 بنسبة 1.1% بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن نمو التوظيف في أكتوبر تجاوز التوقعات بأكثر من الضعف، فيما تراجع معدل البطالة بأكثر من المتوقع.


وأثارت البيانات مخاوف من أن قوة سوق العمل قد تدفع البنك الاحتياطي الأسترالي إلى التريث قبل خفض أسعار الفائدة مجددًا، خصوصًا مع استمرار ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.


وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بشكل طفيف، بينما ارتفعت عقود مؤشر نيفتي 50 الهندي الآجلة بنسبة 0.1%، مع اقتراب المؤشر من تجاوز حاجز 26 ألف نقطة.


وجاء هذا الدعم بعد أن أظهرت بيانات انخفاض التضخم الاستهلاكي في الهند بأكثر من المتوقع في أكتوبر، ما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة المقبلة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

