مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
مذيعات "صدى البلد" يستعرضن أول ولادة في العالم بمساعدة الذكاء الاصطناعي

منار عبد العظيم

استعرضت مذيعات صدى البلد في «صباح البلد»، الحدث الطبي العالمي الذي شغل الأوساط العلمية مؤخرًا، والمتمثل في ولادة أول طفل في العالم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة وصفتها التقارير الدولية بأنها نقلة نوعية في عالم الطب الإنجابي.

وأكدت المذيعات خلال الفقرة أن الحدث الذي شهدته مدينة جوادالاخارا بالمكسيك يمثل خطوة جديدة في عالم التكنولوجيا الطبية، بعد تنفيذ عملية تلقيح صناعي آلي بالكامل عبر روبوت ذكي خضع لتحكم فريق علمي من نيويورك باستخدام أنظمة تعلم آلي متطورة.

تفاصيل التجربة العلمية

وبحسب ما رصدته «صدى البلد» نقلًا عن تقارير علمية دولية، فقد قام الروبوت بحقن حيوان منوي واحد داخل بويضة أنثوية بدقة عالية دون تدخل بشري مباشر، ما أسفر عن ولادة طفل ذكر بصحة جيدة، في أول تجربة ناجحة من نوعها عالميًا.
وأوضح العلماء أن الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة بدقة، بداية من اختيار أنسب الحيوانات المنوية حتى مرحلة الحقن والتخصيب، تحت إشراف شركة Conceivable Life Sciences الأمريكية.

وأعربت مذيعات البرنامج عن دهشتهن من التطور الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإنجاب، حيث قالت إحداهن مازحة: «هي نصيبها كده.. ربنا كتب لها أول طفل يولد بالذكاء الاصطناعي!»، بينما أكدت أخرى أن «العلم لا يتوقف عن إدهاشنا، لكن يظل العنصر الإنساني ضروريًا مهما تقدمت التكنولوجيا».

وخلال الفقرة، ناقشت المذيعات الجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالتجربة، وتساءلن حول مدى أحقية الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات حساسة تتعلق باختيار الأجنة أو التحكم في عمليات الإنجاب، مؤكدات على أهمية الإشراف البشري الكامل ووضع ضوابط قانونية واضحة لهذه التقنيات.

الذكاء الاصطناعي نيويورك ولادة بالذكاء الاصطناعي

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

