تنفيذ إزالة لـ 22 حالة تعدٍّ بمركز ومدينة القنطرة غرب

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال إمتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهد الأربعاء تنفيذ إزالة لعدد ٢٢ حالة تعدٍّ على مساحة ٨ أفدنة و٢١ قيراط و٢٣ سهم و٣٥٠م٢ بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك ضمن أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز والمدينة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون.



وكان بيان الإزالات كالتالي:

- استرداد عدد ١٥ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٨ أفدنة و٢١ قيراط و٢٣ سهم.

ـ كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٤٠م٢.

- هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات متغير غير قانوني على مساحة ٢١٠م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.