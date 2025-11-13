قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع انتظام الدراسة والاستعدادات للاختبارات

خلال مرور مدير ازهر مطروح
ايمن محمود

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، خلال جولة تفقدية موسعة عددًا من المعاهد التعليمية بإدارة مطروح التعليمية.

بحضور  الشيخ عبد الرحمن السايس، مدير إدارة مطروح التعليمية، حيث تفقدوا معاهد بنين النموذجي الإعدادي الثانوي، والدكتور عبد الحليم محمود الابتدائي، وكذلك معهد فتيات مطروح الإعدادي الثانوي.

استهدفت الزيارة بشكل مباشر الوقوف على مدى انتظام الدراسة والتزام المعاهد بالخطة الزمنية المقررة للمناهج الدراسية، كما ركزت المتابعة على جاهزية المعاهد واستعداداتها النهائية لعقد اختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر، والتأكد من توفير كافة الترتيبات اللازمة لضمان أداء الطلاب والطالبات للامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

كما تابع رئيس المنطقة سير الأنشطة الطلابية المختلفة ودورها في بناء شخصية الطالب الأزهري.

وفي نهاية الجولة، أكد الشيخ عطية سالم على أهمية تضافر الجهود بين الإدارات والمعلمين لرفع المستوى التعليمي والتربوي للطلاب، موجهًا بضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وجه  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، برفع درجة الإستعداد القصوى والتأهب بكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وتعرض  المحافظة  لسقوط أمطار غزيرة .
وشدد المحافظ على تواجد رؤساء المدن والمراكز ميدانيًا لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية. وكذلك على الطرق الرئيسية والطريق الدولي مطروح- إسكندرية ، ومطروح - السلوم ،بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتسيير حركة المرور والمواطنين .
وأكد محافظ مطروح على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز و مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية  وإعلان أرقام تلقي الشكاوى بكافة القطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة ،وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، مشيرا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلي درجة من الاستعداد  سواء من المعدات والأفراد حتى إنتهاء موجة الطقس الغير مستقر وعودة الأمور لطبيعتها .
 

