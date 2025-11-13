حسين فهمي: ترميم الأفلام مهم للحفاظ على التراث الفني والهوية العربية (فيديو)

أكد النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن ترميم الأفلام يمثل المستقبل الحقيقي للحفاظ على التراث الفني والهوية السينمائية المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال في ندوة ترميم الأفلام المقامة ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ناقشت أهمية حفظ الأعمال السينمائية القديمة وإعادتها للحياة بتقنيات حديثة تواكب التطور التكنولوجي.

وأضاف حسين فهمي، أن السينما ليست مجرد ترفيه، بل وثيقة فنية وثقافية توثّق مراحل مهمة من تاريخ المجتمع المصري، مشددًا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمشروعات الترميم لضمان استمرارية هذا التراث للأجيال القادمة.

وشهدت الندوة حضور عدد من السينمائيين والنقاد والمهتمين بتاريخ السينما، الذين ناقشوا سُبل التعاون في مجال حفظ الأرشيف السينمائي وإتاحة الأفلام المرمّمة للجمهور.



