قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، مدعومًا بتوافر كميات وفيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع المفتوحة والصوب الزراعية المنتشرة في مراكز المحافظة المختلفة.

وأكد عدد من التجار والمواطنين أن الأسعار تسير في معدلاتها الطبيعية، دون أي زيادات تُذكر، بفضل الجهود المكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية يوميًا بجودة عالية.

أسعار الخضراوات 

الطماطم: 20 جنيهًا للكيلو
البطاطس: 20 جنيهًا
البصل: 20 – 25 جنيهًا
الفلفل البلدي: 25 جنيهًا
الملوخية: 20 جنيهًا
الجزر: 20 – 25 جنيهًا
الفاصوليا: 25 – 30 جنيهًا
الباذنجان البلدي: 20 – 25 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم:

العنب: 35 – 40 جنيهًا للكيلو
التين: 35 – 40 جنيهًا
المانجو: 40 – 50 جنيهًا (حسب النوع والحجم)
الكانتالوب: 30 – 40 جنيهًا
التفاح المستورد: 50 – 60 جنيهًا
الكمثرى: 40 – 50 جنيهًا للكيلوجرام

ويُعزى استقرار الأسعار إلى نجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الصوب الزراعية التي تضمن وفرة الإنتاج على مدار العام، فضلًا عن دور المبادرات القومية في دعم المزارعين وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، ما انعكس إيجابًا على توازن السوق وتوافر السلع بشكل مستمر.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين، تنفيذ حملات6 ميدانية لمتابعة الأسواق وتثبيت الأسعار، وتشجيع المزارعين على توريد منتجاتهم مباشرة إلى الأسواق المحلية لضمان وصول السلع للمستهلك دون وسطاء وبأقل تكلفة ممكنة.
وتؤكد محافظة الوادي الجديد أن استقرار الأسعار الحالي يعكس نجاح سياساتها الزراعية والتنموية، التي جعلت منها واحدة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير الخضر والفاكهة الطازجة للأسواق المحلية على مدار العام.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعا باللجنة التنسيقية لمتابعة المستجدات وبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف التصالح

فعالبات الملتقى الثالث

رئيس جامعة المنصورة يستعرض تجربتها المنتجة بملتقى توءمة الجامعات العربية بسلطنة عمان

السودان.. الأزمة تتصاعد والضغط الدولي يتزايد على قوات الدعم السريع

السودان.. الأزمة تتصاعد والضغط الدولي يتزايد على قوات الدعم السريع

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد