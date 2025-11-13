قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع شخص سقط من شرفة شقته بالطابق الخامس بالعبور

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع شخص بعد سقوطه من شرفة شقته بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في الحي الأول، حيث لقي مصرعه على الفور متأثرا بإصابته، وجرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط أحد الأشخاص من شرفة شقته بالطابق الخامس بعقار بالحي الأول.


انتقلت على الفور الأجهزة الامنية لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى سقط من شرفة شقته بالطابق الخامس، وتوفي في الحال متأثرا بإصاباته الناجمة عن السقوط.


وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول مكان الحادث، وتم استدعاء جهات التحقيق لمعاينة الجثمان، وموقع السقوط، وأمرت بنقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرفها، تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وبيان سبب الوفاة.

